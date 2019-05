Renovatie sociale flatgebouwen Drie Hofsteden af, hondenweide komt terug Peter Lanssens

22 mei 2019

11u34 13 Kortrijk In de wijk Drie Hofsteden zijn de voorbije jaren de renovatie van twee hoge flatgebouwen uit de jaren 70 en de bouw van een nieuw bouwblok voltooid. Begin 2020 start nog de buitenaanleg. Zo komt de hondenweide, nu nog een werf, zeker terug.

De woonkazernes van weleer zijn niet meer, nu de begin 2015 aangevatte renovatie beëindigd is. “De vernieuwde flatgebouwen met witte buitengevels zijn bijna energie neutraal, wat de bewoners aan hun factuur merken”, zegt Maxim Veys, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij Wonen Regio Kortrijk. “Het aantal appartementen is door het extra bouwblok uitgebreid naar samen 260 huurflats.” Het extra bouwblok heeft een gemeenschappelijk buitenterras. Het gelijkvloers van de gebouwen is voor commerciële of culturele doelen met een buurtbib, dienstencentrum, kapper en buurtcafé. De totale investering bedroeg zo’n 40 miljoen euro. In het voorjaar van 2020 start nu nog de omgevingsaanleg.

Dubbele looppiste en buurtfeesten

De hondenweide komt terug. Opvallend is een dubbele looppiste met een omtrek van driehonderd meter, om alle gebouwen met elkaar te verbinden en bewoners te motiveren meer te bewegen. Je kan leren fietsen of skeeleren op de binnenpiste, handig ook voor omliggende scholen. Eveneens voorzien: een tuin waarin bestaamde bomen zo veel mogelijk worden behouden en een plein. Dat naast parking ook handig is om buurtfeesten te houden voor de wijken Drie Hofsteden, Nieuw Kortrijk en Kapel ter Bede. En zo het contact te bevorderen.

Buitenklassen

“Er is ook gedacht aan buitenklassen op het buitenterras annex de roofgarden van het bamboegebouw, in samenspraak met scholen”, zegt Ilse Piers, directeur van Wonen Regio Kortrijk. “Kinderen kunnen er groenten kweken. Bewoners onderhouden de kweektuin in weekends en vakanties. Nog een primeur voor Wonen Regio Kortrijk: de afvalophaling wordt met ondergrondse containers centraal georganiseerd. En na verloop van tijd wordt een composteringsproject opnieuw geactiveerd”, aldus Ilse Piers. De buitenaanleg is tegen het voorjaar van 2021 afgewerkt. “Het park bij de flatgebouwen zal op die manier de wijken ‘openen’ en voor een betere verbinding met scholen zorgen”, besluit Veys. De sociale flatgebouwen Drie Hofsteden, ook gekend als De Bildings, bevinden zich op de hoek van de Frans Vanderlindenlaan, Volksvertegenwoordiger de Jaegerelaan en Minister de Taeyelaan. Dat is palend aan het Van Raemdonckpark.