Rel rond gebruik van beeld ‘Winter in Kortrijk’: “Mogelijk juridische stappen tegen Vlaams Belang” Peter Lanssens

11 december 2019

15u52 0 Kortrijk De stad overweegt juridische stappen tegen Vlaams Belang Kortrijk. De oppositiepartij gebruikte auteursrechtelijk beschermde beelden van ‘Winter in Kortrijk’, zonder toestemming of medeweten van de eigenaren. Vlaams Belang reageert fel: “Er is sprake van een lastercampagne tegen ons. We laten ons de mond niet snoeren”, zegt Vlaams Belang-fractieleider Wouter Vermeersch.

Op de Facebookpagina van Vlaams Belang Kortrijk werden maandag twee beelden netjes naast elkaar gezet: ‘Kerst in Ieper’ en ‘Winter in Kortrijk’. In het kader van een online poll, om er ook hier ‘Kerst in Kortrijk’ van te maken. Illustrator Wouter Schoutteten van Het Graafschap, door Unizo tot West-Vlaams starter van het jaar verkozen, gaf de stad een licentie om het door hem ontworpen beeld ‘Winter in Kortrijk’ tot januari 2020 te gebruiken. “Vlaams Belang vroeg nooit toestemming om het te gebruiken. Ik wil als illustrator en ondernemer niet geassocieerd worden met deze politieke campagne”, zegt Wouter Schoutteten. De stad Kortrijk overweegt juridische stappen omdat de schending van de auteursrechten de stad en Het Graafschap schade berokkent. Het getuigt volgens de stad ook van weinig respect voor het creatieve werk van een jonge ondernemer.

Onaanvaardbaar

Vlaams Belang is niet onder de indruk: “Het inschakelen van de communicatiedienst van de stad Kortrijk om een oppositiepartij de mond te snoeren, is een nieuwe grens die wordt verlegd”, stelt Wouter Vermeersch. “Het is onaanvaardbaar. De politici in het stadhuis zijn een lastercampagne gestart om de enige kritische partij in Kortrijk het zwijgen op te leggen. Het is volgens ons, zonder juridisch advies te hebben ingewonnen, wel toegestaan om als lokale politieke partij een affiche van de stad te bekritiseren. Want het doel is niet de reproductie van het beeld. Het beeld wordt al illustratie gebruikt, bij een duidelijke politieke boodschap.”