Rel rond eerste cannabis light-automaat in ons land: “We laten politie optreden” Peter Lanssens

06 juni 2019

20u32 32 Kortrijk Er is heisa over de eerste automaat met cannabis light in ons land. Die wordt vrijdag in ‘wietwinkel’ De Boeren in Kortrijk geïnstalleerd. Volgens de stad is er geen vergunning. “De politie zal de automaat in beslag nemen”, zegt Maarten Vander Stichele, veiligheidscoördinator van de stad Kortrijk. “Wij zijn van oordeel dat het wel kan”, stelt medezaakvoerder Nicolas De Bouverie.

De eerste automaat met cannabis light rookwaren in België wordt met de start van de Sinksenfeesten voorgesteld. De automaat staat vanaf vrijdagnamiddag in ‘wietwinkel’ De Boeren op de Graanmarkt in Kortrijk. “We hebben de politie geraadpleegd en komen tot de conclusie dat zo’n automaat onder tabakswetgeving valt”, legt veiligheidscoördinator Maarten Vander Stichele uit. “Ze zijn bij De Boeren niet gemachtigd om rookwaren uit zo’n automaat te verkopen. Als het toestel er staat, zal de politie het in beslag nemen”, aldus Vander Stichele.

Onschuldig

Medezaakvoerder Nicolas De Bouverie won juridisch advies in. “Er is een nieuwe richtlijn, onder meer van de federale overheidsdienst Volksgezondheid, die stelt dat voor roken bestemde kruidenproducten geregistreerd moeten zijn. Maar het gaat voorlopig maar over een richtlijn. Het is nog niet wettelijk bindend. Dus is er geen enkel probleem. We zijn uiteraard wel al stappen aan het zetten om in orde te zijn tegen dat zo’n registratie wél verplicht is en om alle toelatingen te bekomen. Maar we mogen in afwachting die automaat gewoon zetten. Het is echt onschuldig. Neem ons toch eens au sérieux zeg.”

Wie meerderjarig is, krijgt een munt om de automaat te gebruiken. We vragen àltijd een identiteitskaart Medezaakvoerder Nicolas De Bouverie

Niet high

De bedoeling is om in zo’n automaat cannabisbloemen in potjes te verkopen. Die potjes zitten zelf nog eens in doosjes. Twee gram kost 18 tot 20 euro, drie gram 25 tot 30 euro. High worden lukt wel niet. Het betreft hennep met een THC-waarde van minder dan 0,2 procent. Er komt enkel een roes bij kijken als de waarde van de psychoactieve stof THC meer dan 0,2 procent is. Je vraagt bovendien eerst een munt in de winkel om de automaat te gebruiken. Zo wordt er vermeden dat minderjarigen iets kopen.

“We vragen bij twijfel àltijd een identiteitskaart”, zegt Nicolas De Bouverie. “Die misplaatste onrust of angst is dus nergens voor nodig. Tieners willen dat helemaal niet roken. Het is te duur en ze worden er niet ‘scheef’ van. We hebben een heel ander publiek. Zoals mensen die net van gewone cannabis af willen. We waren eerst van plan om tijdens de Sinksenfeesten ook een automaat op het Schouwburgplein te zetten. Dat gaan we niet doen, ook niet buiten op de stoep voor onze zaak op de Graanmarkt. Automaten buiten zetten mag niet zomaar. Binnen is er geen probleem”, aldus De Bouverie.

Veel te laat

“We hoorden pas woensdag wat ze van plan waren”, reageert Maarten Vander Stichele nog. “Niet dat ze de grootste misdaad plegen, maar ze zijn veel te laat, met het oog op Sinksen. We baseren ons op wetgeving en gaan de politie wel degelijk laten optreden als dat volgens ons moet.”