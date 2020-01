Rekollettenstraat woensdag deels onderbroken Peter Lanssens

31 januari 2020

11u20 0

De firma Verstaen NV uit Tielt werkt op woensdag 5 februari met een mobiele torenkraan in de Rekollettenstraat op Overleie in Kortrijk. De strook tussen de Gasstraat en Burgemeester Schinckelstraat is woensdag dicht. Gemotoriseerd verkeer volgt een omleiding via de Noordstraat, Meensestraat, Overleiestraat enerzijds en via de Schinckelstraat, Nijverheidskaai en Gasstraat anderzijds. Voetgangers en fietsers hebben doorgang.