Rekkemsestraat in Marke krijgt in najaar trajectcontrole van 1,4 kilometer, op N50 werkt controle nog altijd niet Peter Lanssens

12 augustus 2020

16u40 26 Kortrijk De Rekkemsestraat in Marke krijgt in het najaar een trajectcontrole van 1,4 kilometer. Dat is te lezen in het verslag van het schepencollege van 6 juli, in Kortrijk. De trajectcontrole is een initiatief van burgervader Vincent Van Quickenborne. Opmerkelijk: een andere trajectcontrole tussen Bellegem en Kooigem, op de Doornikserijksweg, werkt na bijna twee jaar nog altijd niet.

De trajectcontrole komt tussen de Rekkemsestraat 15 en de Rekkemsestraat 283. Aan beide kanten van het traject fotograferen slimme camera’s in beide rijrichtingen voertuigen. Wie op het traject gemiddeld te snel rijdt, de maximumsnelheid is daar 50 kilometer per uur, krijgt een boete. Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA kiest voor de Rekkemsestraat omdat er daar de laatste vijf jaar twaalf ongevallen waren.

“Een exacte datum is nog niet gekend, maar de installatie zal voor dit najaar zijn”, zeggen schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a) en Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Wanneer de trajectcontrole zal werken, hangt van enkele andere factoren af. Maar wij willen dat het zo snel mogelijk in orde komt. Want er wordt nu vaak te snel gereden in de Rekkemsestraat. Een trajectcontrole is de meest effectieve maatregel om dat tegen te gaan. We doen dit voor de verkeersveiligheid in Marke. De opbrengst van de boetes gaat naar de federale schatkist”, aldus de politici. De trajectcontrole kost 162.667,37 euro. De hoofdaannemer is Proximus. Die werkt de trajectcontrole uit in samenspraak met de politie, het agentschap wegen en verkeer (AWV) en Fluvius.

Afwachten nu wanneer de trajectcontrole in de Rekkemsestraat effectief zal werken. Zo werkt een trajectcontrole van 3,2 kilometer op de Doornikserijksweg (N50) tussen Bellegem en Kooigem, de opstart daar was in november 2018 voorzien (!), nog altijd niet. De hardware is er, maar de juiste connecties met de software moeten nog steeds volgen. De opstart daar, het is de federale politie die opvolgt, zou nu in oktober gebeuren. Er is de komende jaren ook sprake van trajectcontroles in de Sint-Katharinastraat tussen Kortrijk en Lendelede en in de Moeskroensesteenweg en Torkonjestraat tussen Marke en Aalbeke. Concrete data volgen later.