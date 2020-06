Reisorganisator Neckermann heropent winkel in Kortrijk: “Meteen druk, Spanje steekt er bovenuit” Peter Lanssens

12 juni 2020

12u11 10 Kortrijk Neckermann ging door de coronacrisis drie maanden op slot in België. Die moeilijke periode is nu afgesloten. Ook in Kortrijk is de winkel opnieuw open. “Het is meteen druk, Spanje steekt er momenteel bovenuit”, zegt personeelsdirecteur Marc De Waele. “De mensen proberen ook op reis netjes in hun bubbel te blijven. Zo is er veel vraag naar vakantiehuizen, campings en kleinere hotels.”

Neckermann maakt conform alle coronamaatregelen een doorstart in de 62 winkels in België, vanaf vrijdag 12 juni, met in alle winkels plexiglas, handgel en een hygiëne-opleiding voor de medewerkers. Ze zitten zeker niet met hun vingers te draaien, in de Kortrijkse vestiging in de Voorstraat in het winkelwandelgebied.

De winkel in Kortrijk is erg belangrijk voor ons. Omdat ook de luchthavens in Rijsel en Oostende niet ver van de stad liggen. Marc De Waele

Wel integendeel. Het is druk, want veel mensen willen (her)boeken. “De winkel in Kortrijk is erg belangrijk voor ons”, vertelt Marc De Waele. “Omdat ook de luchthavens in Rijsel en Oostende niet ver van de stad liggen.”

“Iedereen in België op vakantie is niet realistisch, daar is te weinig accommodatie voor”, vervolgt Marc De Waele. “Pakketreizen blijven populair. Spanje steekt er bovenuit. Het is niet ver vliegen, er is veel zon en je hebt een erg ruim aanbod. De costa’s, de Balearen, de Canarische Eilanden, keuze zat: Op eilanden controleer je makkelijker wie er binnen- en buitenkomt, handig in tijden van corona. Ook Frankrijk en Griekenland zitten in de top drie.

Mensen zien het weer zitten om op vakantie te gaan. De goesting is groter dan de angst, vooral binnen Europa. Cruises lopen wel niet, net zoals exotische vakanties naar bijvoorbeeld landen in Afrika, Azië en de Caraïben. Marc De Waele

“Mensen zien het weer zitten om op vakantie te gaan. De goesting is groter dan de angst, vooral binnen Europa. Cruises lopen wel niet, net zoals exotische vakanties naar bijvoorbeeld landen in Afrika, Azië en de Caraïben. Gezinnen met kinderen zien vluchten langer dan vijf uur niet zitten met mondmaskers aan en hebben schrik om in een ver land ziek te worden. De Covid-19 evolutie is in die verre landen ook nog niet duidelijk.”

Extra troef

Bij Neckermann benadrukken ze dat er genoeg vluchtaanbod zal zijn, afhankelijk van waar de Belgen naartoe mogen. “Om duidelijkheid te scheppen en iedereen op zijn gemak te stellen, staat er een handige link met ‘Covid News’ op onze website, waar je per land ziet waar je (al) welkom bent en welke maatregelen er daar eventueel gelden. Die duidelijkheid is erg belangrijk, zodat de mensen op reis zoals altijd kunnen ontspannen, genieten en even alles vergeten. We hebben trouwens ons winteraanbod al vervroegd klaar. Want ook in bijvoorbeeld oktober en november gaan veel mensen nog een weekje zon willen meepikken. Voor alle duidelijkheid: we zijn niet enkel touroperator van vliegvakanties. We zijn een algemene reisorganisator, zoals ook van autoreizen. We brengen een toegevoegde waarde met onze goed opgeleide mensen, een extra troef in tijden van corona.”

Er zal genoeg vluchtaanbod zijn. En niemand is gebaat bij duurdere reizen en vakanties. De koopkracht is niet weg, maar het is ook niet zo dat het vakantiebudget van de Belgen na de lockdown plots veel groter is geworden. Marc De Waele

Samenwerkingen

Volgens Neckermann worden reizen en vakanties nu niet fors duurder. “Daar is echt niemand bij gebaat”, benadrukt Marc De Waele. “De koopkracht is niet weg, maar het is ook niet zo dat het vakantiebudget van de Belgen na de lockdown plots veel groter is geworden. Het klassieke aanbod van vliegvakanties, citytrips enzovoort blijft behouden. We zetten tegelijk samenwerkingen op om het reisaanbod versneld en coronaproof uit te breiden. Zo gaan we met Interhome in zee, dat ruim 50.000 vakantiewoningen binnen en buiten Europa aanbiedt. En we werken met campings.com samen, dat ruim 2.000 kampeeradressen heeft.”

Neckermann heeft nu online ook een eigen Eureka-platform, waarop Belgen op een eenvoudige manier zelf hun reis kunnen samenstellen. Neckermann opende in Kortrijk in 1979, in de Budastraat. De huidige vestiging op de hoek van de Voorstraat en de Potterijstraat is er sinds 1997.