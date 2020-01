Reisfotograaf Ben Deleu genomineerd voor Travel Blog Award: “Al 88.000 volgers op Instagram” Peter Lanssens

16 januari 2020

12u04 3 Kortrijk De uit Kortrijk afkomstige reisfotograaf Ben Deleu (30) is met zijn reisblog en Instagram-account genomineerd voor de prestigieuze Belgische Travel Blog Awards. Ben Deleu is er pas twee jaar professioneel mee bezig en heeft nu al wereldwijd 88.000 volgers op Instagram. “Mijn foto’s combineren herkenbare en verrassende plaatsen, ideaal voor wie wil reizen”, vertelt hij.

Ben Deleu bezocht al zo’n vijftig landen in opdracht van toeristische diensten, luxehotels zoals Club Med en Le Méridien en magazines zoals Harper’s Bazaar. Het meest recent, in november 2019, trok hij naar Marokko in opdracht van de Marokkaanse toeristische dienst. Het is met die opdracht dat hij genomineerd is voor de Belgische Travel Blog Awards in de categorie Best Social Media Campaign. “Ik heb me vooral op drie zaken gefocust in Marokko”, vertelt hij. “De riads of familiehotels in Marrakech, het Atlasgebergte en de Sahara. Een typische reis dus voor wie voor het eerst naar Marokko wil gaan. Dat is ook mijn sterkte: verrassende plekjes met herkenbare zaken zoals monumenten en landschappen combineren om die bestemming net iets populairder te maken. Ik probeer er ook altijd een kleurenthema aan te koppelen. Voor Marokko lag de nadruk op zandkleurig oranje, met een knipoog naar de Sahara.”

Ik neem graag foto’s op locatie om te zien hoe andere mensen leven. Die ervaringen verrijken je Reisfotograaf Ben Deleu

Praag

Met zo’n vijftien tot twintig opdrachten per jaar probeert Ben Deleu zijn werk als reisfotograaf voltijds uit te bouwen. “Het begon enkele jaren geleden toen mijn vriendin Eline Dekyvere in Stockholm studeerde en ik maandelijks naar daar trok om haar te bezoeken”, vertelt hij. “Ik nam er foto’s, die het heel goed deden op Instagram. Toen we kort daarna samen een reisje naar Praag boekten, nam het hotel Boscolo (nu Carlos IV, red.) contact met me op. Ze stelden tot mijn verbazing voor om er gratis te logeren, in ruil voor een fotoreportage. En zo ging de bal stilaan aan het rollen. Ik neem gewoon graag foto’s en het liefst op locatie omdat je zo ziet hoe andere mensen leven. Die ervaringen verrijken je als mens. Het laat je toe om alles wat meer in perspectief te plaatsen.”

Vulkanisch eiland

De mooiste reis tot nu toe, in opdracht van KúKú Campers, was een roadtrip door IJsland. “Dat was met een tot camper omgebouwde Landrover Defender”, vertelt Ben Deleu. “Ik zat er ‘in the middle of nowhere’, helemaal op mijn eentje. De fantastische landschappen waren onvergetelijk. Ook het Franse La Réunion in de Indische Oceaan was prachtig. Een vulkanisch eiland vol waanzinnige vergezichten, ongerepter dan buureiland Mauritius.”

Engels

Zijn reisblog Ben Goes Places en gelijknamige Instagram-account worden druk gelezen en bekeken. Hij heeft al 88.000 volgers op Instagram. “Mijn blog is bewust in het Engels om zoveel mogelijk mensen aan te spreken”, zegt Ben Deleu. “Zo is het geleidelijk aan gegroeid.” Het is nu wachten tot zaterdag 1 februari. Dan vindt in Mechelen de uitreiking van de Travel Blog Awards plaats, op het Bloggers UTD event in congres- en erfgoedcentrum Lamot. De awards bekronen de meest indrukwekkende reisverhalen, van citytrip tot avontuur.

Er zijn inzendingen van meer dan 200 bloggers. “De Travel Blog Awards, door PR-bureau Sound of C georganiseerd, zijn de norm binnen de wereld van reisblogs. Het vertegenwoordigt veel toeristische diensten”, zegt Ben Deleu. De hoofdprijs, een verrassing, wordt gesponsord door touroperator Corendon. Er is ook een publieksprijs. Stemmen op Ben Deleu kan via www.bloggersutd.be/vote. Ben Deleu woont nu in Harelbeke, samen met zijn vrouw Eline Dekyvere (26). Info over het werk van de reisfotograaf kan je hier vinden: https://bengoesplaces.com.