Regio renoveert goed in vergelijking met Vlaanderen: “Willen we in 2050 klimaatneutraal zijn moet het aantal toch nog verdubbelen” Alexander Haezebrouck

30 juni 2020

15u22 4 Kortrijk Het aantal woningrenovaties daalde het afgelopen jaar in Vlaanderen, maar in Zuid-West-Vlaanderen gaan we tegen die trend in. Eén van de redenen daarvoor is de begeleiding die de intercommunale Leiedal aanbiedt met een renovatiecoach om de juiste premies binnen te halen. Toch is er nog veel werk.

Leieal startte in 2017 met het aanbieden van een renovatiecoach. Ondertussen is dat team uitgebreid tot 3 renovatiecoaches, 1 communicatiemedewerker en 1 administratieve medewerker. “Als we in deze regio tegen de stroom in gaan in vergelijking met Vlaanderen waar het aantal renovaties het afgelopen jaar daalde, dan is dat door het aanbieden van die coaches”, zegt voorzitter Wout Maddens van Leiedal. “De bedoeling is om de mensen te ontzorgen, zeker wanneer het gaat over het aanvragen van premies waar je recht op heb. Zij sturen je door het bos naar de juiste premies die je voor jouw renovatie kan aanvragen. Het eerste intakegesprek is altijd gratis. De voorbije 3 jaar werd meer dan 2 miljoen euro geïnvesteerd in renovatiewerken in onze regio. Dat levert een besparing op van 1 miljoen KwH per jaar, ofwel het jaarlijkse verbruik van 285 gezinnen.” In 2018 werd in onze regio voor bijna vier miljoen euro opgehaald bij de Vlaamse renovatiepremie, vorig jaar werd voor bijna 3 miljoen euro opgehaald bij de premies van Fluvius.

Klimaatneutraal tegen 2050

Het afgelopen jaar werden 1.500 renovatieaanvragen gedaan in onze regio. Dat is beter dan het Vlaams gemiddelde maar nog niet voldoende. “Willen we tegen 2050 klimaatneutraal zijn, dan moet dat aantal de volgende jaren nog verdubbelen”, zegt voorzitter Wout Maddens. Jaarlijks moet Zuid-West-Vlaanderen 3.000 woningen renoveren om de klimaatdoelstellingen van 2050 te halen. Dat werd vooropgesteld door Leiedal en de dertien gemeenten en partners van de intercommunale.

Ook voor kwetsbare gezinnen

Dankzij Warmer Wonen, dat is een samenwerking in de regio tussen woonactoren, welzijnsactoren en de energiesector worden ook kwetsbare gezinnen niet vergeten. “Zo is er sinds enkele jaren de Vlaamse energie lening, dat is een lening waar je nul procent rente op betaalt”, vertelt voorzitter Philippe Decoene van W13. “Je kan maximum 15.000 euro lenen. Dat is een ideaal hulpmiddel voor mensen die na de aankoop van een woning geen budget meer over hebben om te renoveren.”