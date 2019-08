Regen en wind deren Alcatraz amper Hinder blijft beperkt op metalfestival, op naar 24.000 bezoekers Peter Lanssens

11 augustus 2019

10u36 0 Kortrijk Pittige buien en rukwinden met pieken tot boven 60 kilometer per uur. Klinkt alarmerend, maar Alcatraz draait er zijn hand niet voor om. Er was zaterdag amper hinder op het hardrock- en metalfestival. Alcatraz dendert ook zondag verder en snelt naar 24.000 bezoekers. Amenra uit Kortrijk sloot in de nacht van zaterdag op zondag af: “Het voelde voor ons als thuiskomen.”

Preventieve maatregelen waren genoeg om het stormweer op zaterdagnamiddag te overleven. De metal market ging even dicht, het vip-podium opende pas tegen 18 uur, de opener op het hoofdpodium ‘prison stage’ verkaste naar tent de Swamp en doeken werden van heras-hekken gehaald om te voorkomen dat ze zouden omwaaien. Maar dat was het zo ongeveer. “We waren op alles voorbereid, zo zetten we onze eigen weerspecialist in die alles minuut per minuut volgde zaterdag”, zegt Alcatraz-woordvoerder Bernard De Riemacker. Opvallend: de drugsdode op Tomorrowland sijpelde ook tot Alcatraz door. Maar buiten een joint links en rechts is er geen enkel drugsprobleem op het metalfestival. Er wordt vooral pils gedronken, de 240.000 Alcatraz-pintjes raken zeker op.

Japanse amokmakers

Het metalfestival flirt met de kaap van 24.000 bezoekers. Het kiezen voor verbreding met 63 bands, zonder echte headliners te boeken, slaat aan. Zo zette de Japanse lichting amokmakers van Crossfaith het festival in vuur en vlam zaterdag. Ook de theatrale en spectaculaire show van Avatar was een hoogvlieger. De Zweedse heavy metal band sloot voor het eerst een middelgroot metalfestival af op een stage. Avatar staat op het punt om helemaal door te breken. En wat te denken van de in 1999 in Kortrijk gevormde post- of Doommetalband Amenra, die zaterdagnacht van tent de Swamp een heksenketel maakte. Amenra op een metalfestival in thuisstad Kortrijk, dat was een hele tijd geleden. Het duurde jaren voor Alcatraz de Kortrijkse band kon strikken.

Ons hart ligt in Kortrijk. Waar zijn de tijden toen we nog in de muziektempel The Pit’s aan het Volksplein en in toenmalig café Het Stenen Tijdperk nabij het station optraden. Voor twintig man, waarvan achttien vrienden (lacht). Colin Van Eeckhout, zanger van Amenra

De Warmste Week

“Omdat we in het midden van de zomer meestal op reis zijn met ons ‘klein mannen’”, glimlacht zanger Colin Van Eeckhout uit Marke. “Het is een plezier om op Alcatraz te zijn. Het voelt als thuiskomen. We zijn hier geen kleine Belgen. Iedereen is lief en sympathiek, we kunnen in ons eigen Kortrijkse taaltje praten, we kennen veel mensen op het festival, super. Het lijkt hier wel één grote receptie in openlucht. Ons hart ligt in Kortrijk. Waar zijn de tijden toen we nog in de muziektempel The Pit’s aan het Volksplein en in toenmalig café Het Stenen Tijdperk nabij het station optraden. Voor twintig man, waarvan achttien vrienden (lacht)”, zegt de zanger, die trouwens ook nog nieuws heeft over De Warmste Week. Studio Brussel slaat zijn tenten van woensdag 18 tot en met dinsdag 24 december in Kortrijk op, met Weide als kloppend hart. “We zitten die week niet in het buitenland, maar in eigen regio. Met andere woorden: een optreden tijdens De Warmste Week is bespreekbaar”, zegt Colin.

Uitbreiding?

Wat brengt de toekomst voor Alcatraz? De organisatoren van het hardrock- en metalfestival tekenden voor zes jaar bij. Wat betekent dat ze zeker tot en met 2025 het terrein achter sportcentrum Lange Munte in Kortrijk mogen blijven gebruiken. Waar er trouwens nog mogelijkheden tot uitbreiding zijn. Er gaan op Alcatraz geruchten rond over een vierde podium vanaf 2020 en de lat zo richting 30.000 bezoekers leggen, maar dat wil niemand bevestigen. “We gaan eerst deze editie grondig evalueren”, zegt woordvoerder Bernard De Riemacker. Wie Alcatraz nog wil meepikken: dat kan nog. Ook vandaag zondag gaat het metalfestival helemaal los.