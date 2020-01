Reepbrug opent midden 2022: “Fietslift is extra troef” Peter Lanssens

24 januari 2020

16u03 5 Kortrijk De nieuwe Reepbrug over de Leie opent midden 2022. Dat laten de stad Kortrijk en De Vlaamse Waterweg weten. De 60 meter lange fiets- en voetgangersbrug krijgt ook een fietslift. De Reepbrug wordt een handig alternatief, wanneer de nabij gelegen Budabrug open staat voor scheepvaart.

De Reepbrug komt tussen de hoek met de Burgemeester Schinkelstraat en de tip van het Buda-eiland, aan de campus Onze-Lieve-Vrouw van het ziekenhuis AZ Groeninge. De stalen brug, architecturaal hoogstaand en tegelijk sober, voldoet met een doorvaarthoogte van zeven meter aan de eisen van de moderne binnenvaart. “We kiezen voor een vaste brug om binnenvaartschepen met drie lagen containers er veilig onder te laten passeren”, zegt Chris Danckaerts, gelegeerd bestuurder van De Vlaamse Waterweg. “Eén zo’n schip houdt 220 vrachtwagens van de weg. Dat maakt van transport via het water een volwaardig alternatief. Vlaanderen zet dan ook op het versterken van de binnenvaart in.”

Beeldbepalend

De 60 meter lange fiets- en voetgangersbrug zal het westen van de Overleie met het Buda-eiland en de binnenstad verbinden. “Er is in de constructie een trap en lift voorzien, langs beide oevers van de Leie. De brug wordt een comfortabele oversteek voor zachte weggebruikers, zeker wanneer de naburige Budabrug openstaat”, zegt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). Het wordt een beeldbepalende brug, die zowel visueel als kwalitatief in het totaalplaatje van de Leiewerken past. Het ontwerp is van de hand van Ney & Partners, Arcadis en bureau Omgeving. “De brug maakt de verbinding tussen de nieuwe woonontwikkelingen op De Kien en de tip van het Buda-eiland, waar een park komt”, zegt schepen van Stadsvernieuwingsprojecten Wout Maddens (Team Burgemeester). “In de toekomst is daar ook nog plaats voor een iconisch cultureel gebouw, in het kader van de kandidatuur van Kortrijk om in 2030 de Culturele Hoofdstad van Europa te worden”, aldus Wout Maddens.

2,11 miljoen euro

Stad en Vlaamse Waterweg delen de kostprijs van 2,11 miljoen euro. De omgevingsvergunning is aangevraagd. Beide partners houden begin 2020 een openbaar onderzoek, dat normaal tegen midden 2020 afgerond is, waarna de werken starten. Het is de bedoeling om de brug midden 2022 te openen. “De Reepbrug is na de iconische Collegebrug weer een prachtige brug om het stedelijk fietsnetwerk te versterken”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “Het wordt, samen met de realisatie van een nieuwe fietsverbinding tussen de voet van de Reepbrug in de Reepkaai en de Budastraat, een goed alternatief voor als de Budabrug afgesloten is.”

Einde van Leiewerken

De nieuwe Reepbrug is meteen ook het einde van de Leiewerken in Kortrijk. De Reepbrug is de achtste en laatste nieuwe brug na de Kasteelbrug in 1995, de Dambrug in 1999, de Groeningebrug in 2002, de Ronde van Vlaanderenbrug in 2006, de Collegebrug in 2009, de Noordbrug in 2010 en de Budabrug in 2015.