Recyclageparken vanaf 7 april énkel op afspraak weer open, maar… “We roepen op om niét te komen” Peter Lanssens

02 april 2020

16u09 16 Kortrijk De recyclageparken in Groot-Kortrijk openen vanaf dinsdag 7 april weer. Om een toestroom en een verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen, kan dat énkel op afspraak en als je maatregelen strikt volgt. “We roepen op om niét naar het recyclagepark te gaan, tenzij het echt niet anders kan”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).



Er mogen op afspraak niet meer dan tien wagens tegelijk binnen. Om de maatregelen rond ‘social distancing’ na te kunnen leven. Afstand houden moet, fysiek contact hebben kan zeker niet. Reserveren doe je via www.kortrijk.be/corona/afval. Waar je per tijdslot van twintig minuten maximum vijftien plaatsen kan reserveren. Wie niet online kan reserveren, belt naar het gratis nummer 1777. Reserveren kan enkel tot de dag voorafgaand het gewenste moment van bezoek. Kortrijk heeft recyclageparken in de Graaf Karel de Goedelaan en de Maandagweg in Kortrijk, in de Lage Dreef in Heule en in de Rollegemseweg in Rollegem.

Openingsuren

“De eerste twee openingsuren in de voormiddag zijn telkens enkel voor 65-plussers”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe. “Om onze ouderen, zij vormen de meest kwetsbare groep, maximaal te beschermen. En een mix van verschillende leeftijden te vermijden.”

Persoonlijke contacten, zoals het nakijken van een identiteitskaart bij de toegang, gebeuren niet fysiek. Er gaat dus niets van hand tot hand Schepen Ruth Vandenberghe

Hygiëne

“Persoonlijke contacten, zoals het nakijken van een identiteitskaart bij de toegang, gebeuren niet fysiek. Er gaat dus niets van hand tot hand”, vervolgt Ruth Vandenberghe. “Eventuele betalingen gebeuren enkel elektronisch. Kom alleen, om het aantal personen in het recyclagepark te beperken. Enkel bij zwaar afval mag er een extra persoon bij zijn, om te helpen. De parkwachters mogen niét helpen, te riskant. Een medewerker brieft per recyclagepark alle bezoekers nog eens over alle veiligheidsmaatregelen, alvorens ze oprijden. Een extra medewerker ontsmet voortdurend alle contactoppervlakten, zoals trapleuningen.”

Respectvol zijn

“We roepen vooral op om niét te komen. Wie een bezoek nog enkele weken kan uitstellen: doé dat. En ook voor zaken die aan huis worden opgehaald zoals papier, karton en PMD, is een bezoek aan een recyclagepark echt niet nodig. We bedanken de parkwachters in de recyclageparken. Die zich in moeilijke omstandigheden blijven inzetten voor hun medeburgers. We roepen iedereen op om respectvol te zijn en zich aan de maatregelen te houden, zodat ook deze dienstverlening veilig en ordentelijk kan verlopen”, aldus Ruth Vandenberghe.