Recyclagepark in Heule twee maanden dicht Peter Lanssens

03 juni 2020

17u07 9 Kortrijk Het recyclagepark in Heule wordt verbouwd en sluit in dat kader van 15 augustus tot en met 15 oktober. Het recyclagepark krijgt een weegbrug en wordt uitgebreid en vernieuwd, met verschillende tarieven per afvalsoort.

De werken waren eerst vanaf 10 juli gepland. Maar schuiven na overleg met de aannemer op om het recyclagepark deze zomer langer open te kunnen houden op afspraak. De werken zijn nodig omdat de Vlaamse overheid oplegt dat alle recyclageparken vanaf 1 september betalend worden. Kortrijkzanen kunnen verder zoals bekend vanaf 1 september enkel nog in drie vernieuwde recyclageparken terecht. Het gaat concreet over het IMOG-park in de Kortrijksesteenweg (N43) in Harelbeke, dat fors uitgebreid wordt en ook opengesteld wordt voor Kortrijkzanen. Ook de recyclageparken in Rollegem en Heule worden vernieuwd. In beide parken komen weegbruggen. Het recyclagepark in Heule wordt twintig procent groter.

