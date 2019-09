Recordeditie voor Levensloop Kortrijk: “Recordopkomst met 146 vechters” LBR

28 september 2019

19u57 0 Kortrijk Het startschot voor de 24-urenloop Levensloop werd op zaterdag 28 september gegeven. “146 vechters waren er tijdens de opening en de teller staat momenteel op 6.700 deelnemers. Het lijkt erop dat het een recordeditie wordt”, zegt voorzitter Johan Devroe.

De 24-urenloop Levensloop staat dit weekend centraal langs de Leieboorden in Kortrijk. “Onze openingsceremonie is heel vlot verlopen. Het stopte met regenen en de zon kwam uit. Een mooie symboliek voor onze vechters die een ereronde liepen tijdens onze openingsceremonie”, zegt voorzitter Johan Devroe. “Nog nooit hebben zoveel (ex-)patiënten meegewandeld. Dit is de zesde editie en we zijn gestart met net geen 100 vechters. Vorig jaar stond de teller op 120. Dit jaar is het een recordopkomst met 146 vechters. Gedurende 24 uur zijn de vechters als VIP van de partij en zijn er tal van evenementen.”

Ook op vlak van deelnemende teams ziet de organisatie van Levensloop Kortrijk een stijging. “Doorheen de jaren zien we terugkerende en nieuwe teams. De teams worden ook groter en sommige teams voegen zich ook samen. Gemiddeld bestonden de teams uit 20 deelnemers. Nu gaan de aantal deelnemers in een team boven de 50”, vertelt Johan. “Deze editie tellen we 82 teams en dat ligt in de lijn van de voorbije jaren. We zijn gestart met 6.700 deelnemers. We hopen om zoveel mogelijk geld in te zamelen. Nu staat onze teller al op 185.000 euro. We gaan misschien richting een recordeditie, op vlak van het aantal vechters en deelnemers is dat ons al gelukt. Ons doel is een steun zijn ten aanzien van kankerpatiënten, de tijd nemen om te luisteren en bijdragen aan levenshoop.”