Recordbrekende hitte op komst, burgemeesters waarschuwen: “Wie zwemverbod in waterlopen negeert, riskeert 50 euro boete” Peter Lanssens

23 juli 2019

16u57 2 Kortrijk De hitte swingt de pan uit de komende dagen met lokaal recordtemperaturen tot 40 graden. Een verfrissende duik in het water nemen kan heerlijk zijn. “Maar bevaarbare waterlopen zijn wel niet ingericht om te zwemmen”, zegt waarnemend burgemeester Wout Maddens (Team Burgemeester) van Kortrijk. Wie het toch doet, riskeert een GAS-boete van 50 euro. Het mag trouwens in de hele regio niet.

Zwemmen in bevaarbare waterwegen is verboden, zoals in Kortrijk in de Leie en het kanaal Bossuit-Kortrijk. “Aankomende schepen, verborgen voorwerpen onder water, onverwachte stromingen, schommelingen in temperatuur en waterkwaliteit zijn risico’s die je niet mag onderschatten”, zegt Wout Maddens. “Enkel tijdens een vergund evenement zoals een triatlon is het toegelaten, maar anders niét.”

Bordjes

Zeggen dat je van niets weet, heeft geen zin. Sinds vorige zomer staan er bordjes ‘verboden te zwemmen’ van De Vlaamse Waterweg langs de oevers. Ze staan onder meer in de Visserskaai, bij de koninklijke Kortrijkse Yacht & Kanoclub. Er zwommen daar tijdens bloedhete dagen vorig jaar regelmatig wildzwemmers in het kanaal. De politie controleert soms. Wie de regels herhaaldelijk niet volgt, riskeert een GAS-boete van rond de 50 euro. Vorige zomers werden er geen honderden uitgedeeld, maar slechts een handvol. Wie verkoeling zoekt, kan in Kortrijk naar de beschermde openluchtbaden in de Abdijkaai of in de openluchtbaden Weide op het Nelson Mandelaplein.

Fonteintjes

De stad Waregem meldt dat het verboden is om in openbare waters pootje te baden of te zwemmen. “Dat geldt dus voor de Leie, de Gaverbeek, de Zavelputten, de stadionvijvers en de vijvers in het park Casier”, zegt waarnemend burgemeester Rik Soens (CD&V). “Verfrissing vinden, kan wel in zwembad De Treffer of aan de Zuiderpromenade, waar er fonteintjes zijn. Zolang er geen probleem is met de waterbevoorrading, blijven de fonteinen er elke dag van 9 tot 19 uur water spuiten”, aldus Rik Soens. Het verbod om in bevaarbare en openbare waterlopen te zwemmen en pootje te baden geldt trouwens overal, dus ook in de andere steden en gemeenten in onze regio. Ook in Avelgem is er een alternatief. Daar is het zwembad tijdens het verlof elke namiddag voor publiekszwemmen open.