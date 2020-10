Record van 15.275 studenten in Kortrijk: verbod op nieuwe koten tijdelijk opgeheven Peter Lanssens

13 oktober 2020

15u18 0 Kortrijk De stad Kortrijk heft na zeven jaar het moratorium – zeg maar verbod – op nieuwe koten op, nu het aantal studenten in de stad de historische kaap van 15.000 heeft gerond. Hierdoor dreigt er een tekort aan kamers te ontstaan. De hogere onderwijsinstellingen zijn vragende partij voor nieuwe koten. Het is nu aan private investeerders om nieuwe projecten in de markt te zetten.

Het academiejaar 2020-2021 is gestart met respectievelijk 10.219 en 3.050 studenten in de hogescholen Vives en Howest en respectievelijk 1.590 en 416 studenten in de universiteiten Kulak en UGent campus Kortrijk. Dat maakt samen 15.275 studenten, waarvan een goeie 3.800 kotstudenten. Terwijl er maar 2.958 erkende studentenkamers zijn. Dat is dus een probleem. En dat probleem dreigt de komende jaren erger te worden.

Want het aantal studenten is nu al in vergelijking met vijf academiejaren geleden met ruim 30 procent gestegen. Als het aantal aan dat tempo blijft groeien, de meest optimistische prognoses gaan uit van bijna 18.500 studenten in het academiejaar 2022-2023, dreigt er tegen dan een tekort van 1.250 tot maximum 1.700 kamers. Hoog tijd dus om het verbod op nieuwe koten op te heffen.

Er zijn wel voorwaarden. “We willen die nieuwe studentenhuisvesting op de campussen van de hogere onderwijsinstellingen, of in het stadscentrum”, zegt schepen van Wonen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Zonder er getto’s van te maken, het moet altijd in harmonie zijn met bestaande woonbuurten.”

Je mag niet vergeten dat Kortrijk al jaren de kwaliteit van de studentenhuizen laat controleren. Vroeger waren sommige koten er nog erger aan toe dan een varkensstal of kippenhok. Die tijd ligt gelukkig ver achter ons Algemeen Howest-directeur Lode De Geyter

Blijven doorgroeien

De onderwijsinstellingen zijn tevreden. Want zij willen verder blijven doorgroeien, vooral om de concurrentie met Gent aan te gaan. En Kortrijk, de grootste studentenstad van West-Vlaanderen, heeft nu meer dan ooit een reputatie van jonge en hippe stad. “De tijd dat studenten op de Grote Markt enkel oude mensen vol juwelen tegen het lijf liepen, is gelukkig voorbij”, lacht algemeen Howest-directeur Lode De Geyter. “Je mag niet vergeten ook dat de stad Kortrijk al vele jaren de kwaliteit van de studentenhuizen laat controleren. Vroeger waren sommige koten er nog erger aan toe dan een varkensstal of kippenhok. Die tijd ligt gelukkig ook al ver achter ons.”

Het moratorium wordt niet volledig opgeheven. Het gaat om een tijdelijke opheffing: goed voor één academiejaar, tot en met 30 juni 2021 dus. Daarna volgt een evaluatie. Om te kijken hoeveel (uitbatings)vergunningen er afgeleverd zijn voor nieuwe studentenkamers en hoe het aantal studenten effectief evolueert. Om een nieuw overaanbod van koten, zoals in 2013 het geval was en waardoor het moratorium er toen kwam, te vermijden.