Record van 14.000 studenten in Kortrijk, roep om trambussen klinkt luider dan ooit: “We maken er als stad nu zélf 3 miljoen euro voor vrij” Peter Lanssens

24 september 2019

13u43 0 Kortrijk Het nieuwe academiejaar in Kortrijk start met 14.000 studenten: 10.000 voor universiteit Kulak en hogeschool Vives op ’t Hoge en 4.000 voor universiteit UGent campus Kortrijk en hogeschool Howest in het stadscentrum. Een record. De roep om trambussen tussen het station en Hoog Kortrijk klinkt luider dan ooit. Het stadsbestuur van Team Burgemeester, sp.a en N-VA besliste maandag om zélf 3 miljoen euro vrij te maken. Kan tellen als signaal naar De Lijn en de komende Vlaamse regering, om er na jaren eindelijk spoed achter te zetten.

De teller staat op 13.875 studenten. Maar omdat het academiejaar pas gestart is en er nog studenten gaan inschrijven, zal de kaap van 14.000 gerond worden. Kortrijk is de grootste studentenstad van West-Vlaanderen. “14.000 is een gigantisch aantal en een unieke kans om nog meer met elkaar samen te werken”, zegt rector Piet Desmet van de universiteit Kulak. “De sfeer is verbeterd. Het is beter om met zijn allen een grote club te vormen dan zelf kleine autonome clubjes te willen blijven”, zegt schepen Philippe De Coene (sp.a), die een meeting met rectoren Piet Desmet en Luc Sels (KU Leuven) bijwoonde.

Overbezette bussen

Goed nieuws. Maar… er is al jaren een probleem op het vlak van mobiliteit. Vooral tussen het stadsdeel ’t Hoge en het centrum van Kortrijk. Er zijn wel acties zoals het promoten van fietsen, maar die volstaan niet. “Het openbaar vervoer loopt lastig”, zegt rector Piet Desmet. “Bussen van De Lijn zijn vaak overbezet en te lang onderweg. Ook de treinaansluitingen kunnen beter”, zegt hij. Wie een goed geheugen heeft, zal zich herinneren dat de rector twee jaar geleden precies hetzelfde vertelde. Maar toch is er deze keer iets veranderd.

Herinrichting Doorniksewijk

Want het stadsbestuur probeert nu een al jarenlang aanslepend dossier, voor trambussen tussen het station en Hoog Kortrijk, met alle mogelijke middelen weer op de voorgrond te krijgen bij De Lijn en de toekomstige Vlaamse regering. De trambussen zouden tussen de achterkant van het station en ’t Hoge rijden, via de Doorniksewijk. “We hebben maandag in het schepencollege beslist om zélf 3 miljoen euro te voorzien, als stad”, zegt schepen Philippe De Coene. “Om nog te bepalen herinrichtingswerken in de Doorniksewijk te financieren. En zo zelf de weg te effenen voor de trambussen. Vooral op de strook tussen de Doorniksetunnel en het kruispunt aan café ’t Kanon zijn werken nodig. Met andere woorden: we zijn niet enkel vragende partij voor trambussen bij De Lijn en de Vlaamse regering. We maken nu ook zélf financiële middelen vrij. We hopen dat het eindelijk lukt, uiterlijk tegen 2025.”

Proefproject op Busworld

Er was in oktober 2015 tijdens de beurs Busworld in Xpo een proefproject met twee trambussen. Er reden toen 14.000 mensen mee. Per jaar nemen ruim 15.000 mensen een gewone bus in Kortrijk, waarvan een groot deel naar of van ‘t Hoge. Het huidige aanbod van De Lijn volstaat niet. Zijn onder meer vragende partij voor trambussen: de hogeschool Vives, de universiteit Kulak, het ziekenhuis AZ Groeninge en het beurzencentrum Xpo. Een trambus combineert het beste van een tram en een bus. Een trambus is de helft goedkoper dan een tram omdat er geen rails en bovenleiding nodig zijn, maar heeft de stiptheid van een tram. Aan één trambus hangt toch nog een prijskaartje van 1 miljoen euro.