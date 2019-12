Record! Studio Brussel brengt 137.000 Vlamingen samen op Warmste Week in Kortrijk Peter Lanssens

24 december 2019

16u59 17 Kortrijk Over een uur zit De Warmste Week erop. 137.000 unieke bezoekers bezochten het Nelson Mandelaplein in Kortrijk. Dat is een record voor De Warmste Week. “Het was een historische week voor onze stad”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne.

“Dat wij de muziekstad bij uitstek zijn, heeft heel Vlaanderen kunnen horen. We zijn trots dat Kortrijk kon knallen”, aldus Van Quickenborne. Nog enkele straffe cijfers: 124 bands en artiesten speelden live op het Mandelaplein of als verrassing voor actievoerders en vrijwilligers. Er stonden 61 artiesten op de Stage en in zaal Depart. 23 artiesten zorgden voor een muzikale verrassing op het podium en in de stad. En er stonden 40 artiesten op het Tranzit-podium. “De belangstelling hier in Kortrijk heeft me van mijn sokken geblazen”, zegt StuBru-nethoofd Jan Van Biesen. “Het is hartverwarmend om vast te stellen dat in deze tijd van polarisatie en wantrouwen onze muziek zo veel mensen samen heeft gebracht en voor zo veel enthousiasme, troost en broodnodige hoop heeft kunnen zorgen. Of zoals deze week mij iemand zei: ‘’t Es nog al nie naar de wuppe’.”

