Rechter stelt zaak You Tuber uit na illegale opname in rechtszaal in Kortrijk LSI

14 juli 2020

15u55

Bron: LSI 0 Kortrijk Nadat een 24-jarige You Tuber ondanks het verbod van de rechter in Kortrijk toch beeld- en geluidsopnames maakte tijdens zijn rechtszaak, is de zaak dinsdag naar 5 oktober uitgesteld. Wellicht zal een andere rechter op die datum de zaak dan behandelen. De 24-jarige jongeman uit Kortrijk staat terecht omdat hij op 4 januari 2020 in Waregem samen met een vriend passanten schrik aanjoeg door als ‘scary clown’ met een nep AK47 rond te lopen en filmopnames te maken.

Giorgi K. (24) uit Kortrijk en zijn vriend Bjorn G. (24) uit Waregem daagden op 29 juni niet op voor hun proces in Kortrijk. Ze waren op 15 juni wél aanwezig maar na een discussie over het filmen van de rechtszitting stelde de rechter de zaak uit. Ondanks het verbod van de rechter om geluids- of beeldopnames te maken, bleef hij toch zijn belevenissen ongemerkt filmen en plaatste hij het fragment online. In het fragment op zijn You Tube-kanaal slingert hij de rechter nog een scheldwoord naar het hoofd. Genoeg voor de rechter om zelf geen oordeel te vallen in de zaak, zoals dinsdag gepland. Dat zal ze op 5 oktober aan een andere rechter overlaten, om alle zweem van partijdigheid teniet te doen.

Op 4 januari 2020 liepen Giorgi K. en Bjorn G. in Waregem rond. Hun doel: filmpjes maken voor het You Tube-kanaal waarbij passanten schrik worden aangejaagd door hun AK47 en hun vermomming als enge clown. In de buurt van een bankkantoor deden ze ook alsof ze de bank zouden overvallen. “Een paar mensen schrik aanjagen is niet zo erg als je daarmee een veelvoud aan mensen kan plezieren”, klonk het bij hun verklaring bij de politie, nadat ze opgepakt konden worden. ‘We’re going to kill some people, officers’, voegden ze zelf aan de beelden toe. De filmpjes raakten uiteindelijk niet online door hun arrestatie. De politie nam het clownkostuum, nepwapen, masker en geheugenkaartje van het opnametoestel in beslag. De openbare aanklager vroeg de rechter alles verbeurd te verklaren. Het is nog afwachten of er nog een klacht wegens een zittingsmisdrijf zal volgen voor het ongeoorloofd filmen.