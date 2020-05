Rechter mild voor dronken automobilist met rijkgevuld strafblad VHS

27 mei 2020

11u29 1 Kortrijk Drie maanden rijverbod (waarvan twee met uitstel) en een boete van 1.200 euro. Dat is de straf die een zelfstandig arbeider kreeg van de politierechter in Kortrijk nadat hij nog maar eens betrapt werd op dronken sturen.

F.V. werd op 24 maart 2017 in Kortrijk door de politie aan de kant gezet. De man bleek dronken, hij liet maar liefst 3,1 promille alcohol in het bloed noteren. “Mijn cliënt zat toen in een bijzonder moeilijke periode”, pleitte zijn advocaat. “Maar intussen heeft hij de drank afgezworen. Regelmatige testen bewijzen dat hij al meer dan tien maanden niet meer drinkt.” Het meer dan behoorlijk gevulde strafblad van V. speelde in zijn nadeel. De zelfstandig arbeider, die actief is in de bouw, mag een tijdje niet rijden. Als hij op termijn z’n rijbewijs wil terugkrijgen, moet hij eerst opnieuw slagen voor zowel het theoretisch als het praktisch rijexamen. De man moet ook met goed gevolg medische en psychologische proeven afleggen.