RECENSIE Takeaway of delivery: Bistro Tout Court: ‘overheerlijke tomatensoep’ Joyce Mesdag

31 maart 2020

15u37 0 Kortrijk Ismaël Reddahi en Eline Ovaere openden een dik jaar geleden bistro Tout Court in de Budastraat in Kortrijk. Om de coronacrisis door te komen, startten de zaakvoerders met take-away én delivery. Wij proefden, en spoiler: de tomatensoep is écht om duim en vingers van af te likken.

Eten aan huis geleverd op een zondagavond, dat klinkt wel als muziek in de oren, vonden we. Bistro Tout Court heeft tijdens de coronacrisis een beperkte kaart: twee soorten soep, twee salades, drie pasta’s, vier andere gerechten en een ‘lunch van de week’. Bestellingen afhalen kan tussen 11.30u en 13.30u en tussen 17.30u en 19.30u. Binnen een straal van 5 km, wordt voor 4 euro extra ook geleverd aan huis.

Volgens de site mag je maar tot 17.30u bestellen voor diezelfde avond. Ik bel een klein half uurtje te laat, maar de vriendelijke kerel aan de telefoon verzekert me dat dat geen probleem is. Drie kwartier later staat de leverancier, een vriend van de zaakvoerder zo blijkt, voor mijn deur. Hele vriendelijke kerel die zijn maat wat wil helpen nu corona het hem wat moeilijker maakt.

Ik heb een liter tomatensoep besteld, en die warm ik zelf op in een kleine kom. Ze is echt overheerlijk, volledig mijn ding. Intens van smaak en met lekkere gehaktballetjes. En niet gewoon zo’n paar gehaktballetje waar je al geluk moet hebben om er twee in je portie aan te treffen. Neen, in de drie porties die we eruit halen hebben we er telkens 5 of 6. Aan 5 euro per liter ga ik er zeker nog een paar potten halen.

Als hoofdgerecht kies ik het vispannetje met puree. Het vispannetje moet nog even in de oven, de puree moet gewoon opgewarmd worden. Ik hou me uiteraard aan de timing die de leverancier me heeft verteld. Het vispannetje is echt superlekker: de vis is net gaar genoeg, en het sausje erbij is enorm lekker. Ook de puree is een meevaller. Puree achteraf opnieuw opwarmen levert vaak een droog en hard resultaat op, maar de puree is ook na het opwarmen nog smeuïg en lekker.

Mijn tafelgenoot kiest voor de vol au vent met krieltjes. Ook zijn gerecht is top. Een nootje van kritiek: er wordt een videe-koekje bij geserveerd, maar dat is redelijk verlept tegen dat het op ons bord belandt. Misschien dat het videetje best apart wordt geleverd, om het toch nog ietwat krokant te houden.

Eindoordeel: voor deze prijs was het eten echt dik in orde.

Bistro Tout Court

Budastraat 24a

8500 Kortrijk

0472/46.37.48

www.bistrotoutcourt.be/

Soep: 3 euro voor een halve liter, 5 euro voor een liter

Alle hoofdgerechten: tussen 11 en 14 euro.

Voor ‘s middags bestellen voor 11.30u, en voor ‘s avonds voor 17.30u. Bestellingen afhalen kan tussen 11.30u en 13.30u en tussen 17.30u en 19.30u.

Onze score

Eten: 8/10

Snel bediend: 9/10

Kostprijs: 8/10