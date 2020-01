RECENSIE: Le CouCou in Bellegem. Lekker en verrassend tafelen in een huiskamersfeer Joyce Mesdag

14 januari 2020

17u36 0 Kortrijk Sinds juni vorig jaar baat chef-kok Mathieu Vanneste en zijn echtgenote Carole Laevens restaurant Le CouCou uit in Bellegem, waar bistro St-Omer vroeger was. Het restaurant was in de Gault&Millau gids in november meteen goed voor 13,5 op 20. Wij gingen eens proeven.

We worden verwelkomd door de charmante jongedame Celine, die onze jassen aanneemt. We zijn vip’s die middag, weet ze te zeggen, want we zijn de enige gasten. ‘Vreemd, want eind vorige week was het nog superdruk’, zegt ze. ‘Misschien zijn de mensen nog wat aan het bekomen van de eindejaarsfeesten.’

Het interieur valt meteen op: het restaurant is heel lichtrijk en gezellig ingericht, net een huiskamer. Zaakvoerster Carole komt uit de interieurbranche, en chef-kok Mathieu heeft zijn echtgenote dan ook volledig haar ding laten doen met het interieur.

Ik start met een aperitiefje van het huis. Het blijkt een hele originele creatie te zijn met gin en mandarijn, bestrooid met wat bittere zeste. Het resultaat is echt iets vernieuwends, en ik kan die ‘het is eens iets anders’-verrassing wel smaken. Mijn tafelgenote kiest voor een glaasje champagne. Een iets klassieker aperitiefje, maar wel een toppertje. Als hapje erbij krijgen we een dipsausje van ansjovis en Parmezaanse kaas, ook wel een lekkere knabbel.

Als voorgerecht kies ik voor de oesters. Heel veel verkeerd kan je daar uiteraard niet mee doen, maar ze zijn wél van topkwaliteit, en perfect geopend, zodat er geen schilfertjes je oesterpret bederven. Er wordt een lekker vinaigretje met brood bij geserveerd. Mijn tafelgenote gaat voor de kalfszwezerik en korianderzaad. Die kalfszwezerik is heel zacht, die raapjes zijn me net nog iets te krokant.

Als hoofdgerecht kies ik -op aanraden van Celine- voor het melklam met aligot -een soort van fancy puree- en witloof. Het melklam is heel zacht en sappig, echt wat ik verwacht van een stukje vlees. De puree, witloof en de jus zijn echt een goeie aanvulling bij het lam. Mijn tafelgenote kiest voor de quenelle van kabeljauw en rivierkreeft, met quinoa en venkel. Ik ben geen quinoafan, maar het resultaat met de frisse venkel mag er best wel zijn. Ook de quenelle smaakt heel sappig en lekker, ook zij is heel tevreden over haar gerecht.

We nemen er een glas wijn bij, een Bourgogne, en dat blijkt echt wel topwijn te zijn. Niet verwonderlijk, Mathieu komt over van Hof van Cleve, waar hij sommelier was.

Wanneer we de rekening vragen, komt chef-kok Mathieu nog even napraten aan onze tafel. Geen idee of hij dat altijd doet, want nu was het uiteraard wel rustig, maar mijn tafelgenote en ik kunnen dat wel appreciëren, dat de chef-kok even uit de keuken komt om te vragen wat we van het eten vonden. Uiteraard kan hij het hier ook nog uitgebreid en eerlijk lezen…

Ons eindoordeel: In Le Cou Cou betaal je iets meer, maar je krijgt er wel kwaliteit voor in ruil.

Adres en praktisch: Roodhuisweg 10 in Bellegem, 056 49 61 57, www.lecoucou.be

Prijs:

Voorgerechten: 18-23 euro

Hoofdgerechten: 22 -32 euro

Desserts: 9-15 euro

Openingsuren:

Van dinsdag tot vrijdag: 12u tot 14u en van 19u tot 21.30u

Zaterdag van 19u tot 21.30u

Onze beoordeling:

Eten: 8/10 Bediening: 8/10 Comfort: 8/10. Totaalscore: 4 op 5