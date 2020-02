Ravage na stormen Ciara en Dennis: boomexpert onderzoekt nu populieren langs Markebekepad Peter Lanssens

17u39 6 Kortrijk De stad Kortrijk grijpt in, nadat tijdens de stormen Ciara en Dennis metershoge populieren omwaaiden langs het Markebekepad in Marke. Omwonenden vrezen dat er nog meer bomen gaan omwaaien. “Een onafhankelijk boomexpert voert deze week trekproeven uit bij een tiental populieren, langs het Markebekepad en nabij de Druartstraat”, zegt schepen van Groenonderhoud Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester).

“Zo’n trekproef brengt de stabiliteit van een boom in kaart. Door met een lier met een bepaalde kracht aan de boom te trekken, kan je een sterke wind nabootsen. Een hellingsmeter onderaan de stam meet de kanteling en ziet hoe sterk de kluit in de bodem verankerd zit. Ik verwacht in de loop van volgende week een verslag, waarna we op basis van dat verslag kunnen handelen waar nodig. Indien blijkt dat sommige populieren niet meer veilig zijn, kunnen die desnoods gerooid worden. Maar laat ons nu eerst de resultaten van de trekproeven afwachten.”