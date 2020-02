Rapper Brihang houdt concert voor ouders én kinderen in Kortrijk: “Ook de allerjongsten zingen mee” Peter Lanssens

04 februari 2020

06u18 0 Kortrijk Concertorganisator Wilde Westen en Schouwburg Kortrijk brengen Brihang naar Kortrijk. De bekende rapper brengt op zaterdag 15 februari een uniek kidsconcert in de zaal van muziekclub De Kreun op het Conservatoriumplein. Het concert is enkel toegankelijk voor ouders en hun kroost, pete- of metekind of neefje of nichtje. “Omdat wij merken dat ook de allerjongsten meezingen met de West-Vlaamse levenswijsheden van Brihang”, zeggen de organisatoren.

West-Vlaams rapper Brihang werd geboren als Boudy Verleye in het mondaine Knokke. Brihang bracht in oktober 2019 zijn tweede album Casco uit, met onder meer de single en meezinger ‘Steentje’. Brihang schitterende eind vorig jaar al in Kortrijk, met een concert tijdens De Warmste Week toen, samen met Wannes Cappelle van Het Zesde Metaal, in zaal Depart. Onder het motto ‘teach them young’ brengt hij nu dus een kidsconcert, op zaterdag 15 februari om 14 uur in De Kreun. Brihang (27) onderscheidt zich als één van de meest bijzondere stemmen van zijn generatie. Hij slaagt er in om door de muren van zijn genre heen te breken. Een ticket kost 9,5 euro voor kinderen en 16,5 euro voor ouders. Meer info is terug te vinden op de site van Wilde Westen: klik hier.