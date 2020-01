Raphaël Bulckaen blaast 100 kaarsjes uit in WZC De Pottelberg: “Hij is gezond, actief en hij maakt graag plezier” Peter Lanssens

22 januari 2020

Raphaël Bulckaen vierde woensdagnamiddag in woonzorgcentrum De Pottelberg zijn honderdste verjaardag. Raphäel werkte als wever en later als magazijnier. Zijn laatste werkgever was weverij Verstraete-Verbauwede in Deerlijk, waar hij 27 jaar aan de slag was. Raphaël huwde met Noëlla Vanderschelden. Het koppel kreeg twee kinderen: Maria en Isabel. Het gezin woonde eerst in de Molenhoek en later in het centrum van Deerlijk. Zijn vrouw overleed in 2006, op 80-jarige leeftijd. Raphaël verhuisde in 2012 naar WZC De Pottelberg in Kortrijk. Dochter Isabel werkt daar in het woonzorgcentrum. Hij volgt in het rustoord nog graag nieuws en sport op televisie. Maar niet alleen dat. Hij slaat nooit een hapje en drankje af, maakt graag een uitstap en is sociaal. Zo praat hij vaak met de andere bewoners. Hij geniet ook van een wandeling in de tuin. Raphaël is dan ook nog gezond en actief en geniet van plezier maken. Hij is bovendien fier op zijn twee kleinkinderen: Leonie en Michiel.