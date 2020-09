Ramses Debruyne, sterkste man op BK junioren, pakt zilver: “Ik gun ploegmaat Dries De Pooter titel, want ook hij maakt altijd koers” Hans Fruyt

21 september 2020

00u37 0 Kortrijk Ramses Debruyne was de meest opvallende figuur van het BK voor junioren in Koksijde. Eerst reed de Rollegemnaar met vijf 85 kilometer in de aanval. Nadien ging hij in de finale met Dries De Pooter op en over drie koplopers. De driekleur moest de sterkste man in koers aan zijn snellere ploegmaat laten.

Al in de openingsronde trok Debruyne in het offensief. Met ploegmaat Bob Poelman, Dylan Vandenstorme, Brem Deman en Yorben Lauryssen. “Ik kende mijn vier medevluchters. We draaiden goed rond, maar konden toch niet snel een groot gat slaan”, begint Debruyne zijn analyse. “Na vier of vijf van de elf ronden klom onze bonus toch boven de minuut. Toen dacht ik dat we met het vijftal ver konden geraken. Plots werd een achtervolgende groep gevormd en begonnen mannen in de kopgroep, voor weet ik veel, wat te speculeren. Nadat de achtervolgers aansloten viel de samenwerking volledig weg. Ook de grote groep keerde terug. Voor mij was dat het sein om in dat peloton even rust te zoeken.”

Kansloos in de sprint

In de voorlaatste ronde zetten Yorben De Troyer, Siebe Deweirdt en Obie Vidts alles op alles. Dat trio begon met veertig seconden voorsprong aan de slotronde van 11,1 km. Dat leek voldoende. Tot Dries De Pooter en weer Debruyne tijdens de laatste doortocht op de Hoge Blekker in de tegenaanval trokken. “Dries had mij ingelicht over zijn plan”, gaat Debruyne voort. “Ik ging mee in zijn wiel en nam op de top van de Hoge Blekker over. Zo konden we naar de drie vluchters rijden. Toen ik aanviel, reageerde Deweirdt snel, bij mijn tweede aanval niet. Plots zag ik ploegmaat Dries afkomen. Ik dacht ‘shit, in de sprint ben ik kansloos’. Maar ik gun hem deze titel. Dries is een leuke ploegmaat die ook altijd koers maakt.”

Het BK werd voor Acrog-Tormans Balen BC een groot succes. Wat schril in contrast staat met de titelstrijd van 2019 in Anzegem, toen Debruyne en maats net te laat kwamen om mee te spelen voor de medailles. “Tijdens de bespreking is dat aangehaald”, geeft Debruyne toe. “Tactisch was ons BK vorig jaar niet zo goed. Dit jaar hebben we die fout niet gemaakt.”