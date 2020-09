Ramses Debruyne is klaar voor BK van zondag in Koksijde: “In Outrijve speelde ik diep in de finale alles of niets” Hans Fruyt

15 september 2020

11u24 0 Kortrijk Precies één week voor het Belgisch wegkampioenschap voor junioren in Koksijde mocht Ramses Debruyne de handen in de lucht gooien. Hij won met kleine voorsprong, na een late uitval, de kermiskoers in Outrijve. Pakt de tweedejaarsjunior uit het Kortrijkse Rollegem zondag de driekleur?

De kans dat Arnaud De Lie, recent bronzen medaillewinnaar op het Europees kampioenschap in Plouay, zondag aan de kust zichzelf opvolgt, is vrij groot. De Waalse junior domineerde vorig seizoen als eerstejaars het BK in Anzegem zo goed als van start tot finish. Met Lars Van Ryckeghem, Simon Dehairs en Ben Squire. Ramses Debruyne bolde tien seconden na De Lie als twaalfde binnen.

“Dat BK was voor mij een frustrerende koers”, herinnert Ramses Debruyne zich. “Vier heel sterke renners raakten vroeg in de wedstrijd voorop. Achter hen was de samenwerking alles behalve optimaal. In de finale konden we toch met een groep van tien tot vijftien renners de achterstand verkleinen. In die groep zat ik met enkele ploegmaats van Acrog-Tormans Balen BC. Jammer genoeg kwamen we net te laat om mee te spelen voor de podiumplaatsen.”

Schaafwonden

De vier vroege vluchters bezetten de top vier in dit BK. Wellicht wordt het in Koksijde moeilijker om het verschil te maken. Ook al moeten de junioren (start om 16 uur) elf keer over de Hoge Blekker, aan de Belgische kust de hoogste duin. Afgelopen zondag slaagde Debruyne er in Outrijve toch in snelle sprinters als Gianluca Pollefliet en uittredend Belgisch kampioen De Lie diep in de finale een hak te zetten. Ongeveer twee kilometer van de finish speelde de Rollegemnaar ruiter of mis. Hij won met tien seconden voorsprong. “Toen de koers in Outrijve enkele ronden ver was, leek het erop dat een massaspurt niet kon worden vermeden”, verduidelijkt provinciaal kampioen Debruyne. “Ik ging in de slotronde toch mijn kans. Dat was de juiste keuze. Na de wedstrijd reed ik met de fiets naar huis. Met Van Ryckeghem, Lawrence Stalpaert en nog twee jongens. We reden samen richting Harelbeke. Jammer genoeg haakten Lars en ik, net voor Harelbeke, in elkaar waardoor we ten val kwamen. Lawrence dook nog over ons. Ik liep wat schaafwonden op. Mijn wiel was kapot zodat ik naar mijn papa heb moeten bellen om mij te depanneren.”