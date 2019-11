Rallyrijders blijven netjes achter fietsers in fietszone Peter Lanssens

14u52 0 Kortrijk De stad is in de greep van de rally 6 uren van Kortrijk. De 160 rallyrijders houden momenteel wel degelijk rekening met de fietszone in hartje Kortrijk. In die fietszone moet gemotoriseerd verkeer altijd achter de fietsers blijven, al trappen sommigen aan amper 10 kilometer per uur. Wie toch fietsers inhaalt en betrapt wordt door de politie, krijgt meteen een boete van 58 euro.

Piloten die van een klassementsproef komen, rijden via de Doorniksestraat de fietszone binnen. Piloten die naar een klassementsproef rijden, verlaten de fietszone via de Rijselsestraat. Ook elders in de fietszone duiken regelmatig rallywagens op. Maar de chauffeurs zijn hoffelijk en blijven netjes achter de fietsers. Dat stelden we zaterdag zelf vast, in het stadscentrum. Er wordt uiteraard geen rally gereden in het stadscentrum zelf. Maar het kloppend hart van de 6 uren van Kortrijk blijft wel de publiekstent met podium op de Grote Markt.