Rally 6 uren van Kortrijk strikt topper Freddy Loix Peter Lanssens

14 november 2019

15u23 3 Kortrijk De 27ste rally 6 uren van Kortrijk op 23 en 24 november wordt er eentje voor de geschiedenisboeken. Het is de organisatoren van Autostal Groeninghe gelukt om Freddy Loix (49) te strikken. Fast Freddy rijdt in een Porsche mee. “We schieten de hoofdvogel af”, zegt bestuurslid Kurt Ghekiere.

Fast Freddy won elf keer de Rally van Ieper. Dat is de grootste wedstrijd op de Belgische kalender. Hij was onder meer ook vier keer Belgisch kampioen. Het is heel straf dat hij akkoord gaat om naar de 6 uren van Kortrijk af te zakken. Want Freddy Loix maakte drie jaar geleden een einde aan zijn carrière als professionele piloot.

Rally is not a crime. Zo lang ik burgemeester ben, blijft de 6 uren van Kortrijk ‘snorren’ in onze stad Vincent Van Quickenborne

Steun

Er is woensdagavond tijdens de voorstelling van de 27ste editie in het stadhuis van Kortrijk ook meer duidelijkheid gegeven over de toekomst van de rally. De 6 uren van Kortrijk is vanaf 2020 in principe niet meer welkom in Zwevegem. Maar het parcours is nu al grondig vernieuwd met voor de 160 rijders klassementsproeven vol spektakel in Kortrijk en Moeskroen, met steun van burgemeesters Vincent Van Quickenborne en Brigitte Aubert (cdH). “We zijn nu de enige tweetalige rally van België”, stelde Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Rally is not a crime. Zo lang ik burgemeester ben, blijft de 6 uren van Kortrijk ‘snorren’ in onze stad.” Info: www.rallykortrijk.be.