Q volgt Nationale Veiligheidsraad niet, mondmaskerplicht blijft in Kortrijk: “Al drie overtreders beboet” Peter Lanssens

27 juli 2020

19u57 15 Kortrijk Voor de Nationale Veiligheidsraad volstaat momenteel het verplicht bij zich hebben van een mondmasker. Om dat naar eigen goeddunken te gebruiken op ‘drukke plaatsen’. Niet in Kortrijk en deelgemeenten. Waar je van zodra je buiten komt, verplicht een mondmasker moet blijven opzetten. “Ons systeem is het duidelijkst en het eenvoudigst”, vindt Vincent Van Quickenborne. “Want wat is druk? Wie mag er dat bepalen? Zo krijg je altijd discussies natuurlijk. Met een algemene mondmaskerplicht heb je die niet”, aldus de burgemeester. Drie overtreders liepen al tegen de lamp in Kortrijk.

De overtreders kregen zonder pardon een boete van 250 euro. Ze droegen afgelopen zaterdag geen mondmasker, in het stadscentrum. Het ging om zware inbreuken. “Twee speelden namelijk een kat-en-muisspelletje”, vertelt Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester). “Door achter iedere hoek telkens weer hun mondmasker af te zetten en zo de politie te blijven treiteren. Er zijn processen-verbaal opgemaakt. Een derde persoon werd bestuurlijk aangehouden, voor een ander incident. Die man bleef weigeren om een mondmasker op te zetten, in het winkelwandelgebied. Zelfs toen zijn zus hem probeerde te overtuigen om het toch te doen. De man kalmeerde niet. Uiteindelijk verscheurde hij zijn mondmasker zelfs. Dat is onaanvaardbaar. We maken er wel geen heksenjacht van. Als iemand bijvoorbeeld ‘s avonds de hond uitlaat en zijn of haar mondmasker vergeet, terwijl er niemand anders in de buurt is. Die persoon zal enkel een verwittiging krijgen van de politie.”