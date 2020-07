Q roept Kortrijkzanen op om mondmaskerplicht te volgen: “Anders betreuren we straks vele doden” Peter Lanssens

25 juli 2020

08u50 26 Kortrijk Er geldt vanaf nu voor onbepaalde tijd een Er geldt vanaf nu voor onbepaalde tijd een mondmaskerplicht in Kortrijk . Er is verder een verplichting om uw sociale bubbel tot tien te beperken. Daar is veel discussie over . Voor Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) is het duidelijk. Draag uw mondmasker. Beperk uw sociale contacten. “Anders betreuren we straks opnieuw vele doden”, waarschuwt de burgemeester.

“De cijfers liegen er niet om. Het centrum en de deelgemeenten worden op dit ogenblik zwaar getroffen. We zijn streng omdat we geen tijd te verliezen hebben. We doen er samen alles aan om mensenlevens te redden. Eerste regel: als je je huis of appartement verlaat, draag je altijd een mondmasker. Altijd en overal. Om onze medeburgers te beschermen. En vooral omdat de regel eenvoudig en duidelijk is. Tweede regel: we vragen u met aandrang uw sociale bubbel opnieuw tot tien personen te beperken. Je kan per week maximum tien verschillende mensen zien. Buitenshuis, in je huis en in je tuin kom je met maximum tien personen fysiek samen. En ook daar vragen we om afstand te houden, elkaar niet te omhelzen en niet te kussen. Want we zien dat de verspreiding van het virus vooral plaatsvindt tussen familie en vrienden.”

Als we nu niet drastisch optreden, moeten we opnieuw de handel en de horeca sluiten. Mijn vraag aan u is: willen we dat? Vincent Van Quickenborne



“Ik besef het. Deze maatregelen zijn zeer ingrijpend. Maar laten we eerlijk zijn. Als we nu niet drastisch optreden, betreuren we straks opnieuw vele doden. En moeten we opnieuw de handel en de horeca sluiten. Mijn vraag aan u is: willen we dat? Beste Kortrijkzanen, weinigen onder ons hadden verwacht dat het zo snel zou keren. Helaas is het volop aan het gebeuren. Daarom: wees solidair en help elkaar. Draag uw mondmasker. Beperk uw sociale contacten. Hou afstand en ontsmet uw handen. Als we dit samen opnieuw allemaal gaan doen, dan is er hoop. Hoop dat we het virus opnieuw onder controle krijgen. Zoals ons dat de voorbije maanden wel is gelukt. Hier bij ons in Kortrijk. Daarom. Zorg goed voor uzelf. Zorg voor elkaar. En draag uw mondmasker.”