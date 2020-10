Q richt zich tot alle (boze) Kortrijkzanen: “Graag verder gedaan als burgemeester, maar ik kan niet aan de zijlijn blijven staan” Peter Lanssens

01 oktober 2020

'Verraad'. 'Woordbreuk'. 'Postjespakker'. 'Zakkenvuller'. 'Een woord betekent niets meer in de politiek'. Veel Kortrijkzanen zijn niet mals voor Q. Hij probeert de schade te beperken, door zich in een brief en videoboodschap tot de bevolking te richten. "Ik had graag verder gedaan als burgemeester, maar ik kan niet aan de zijlijn blijven staan", zegt Vincent Van Quickenborne (Open Vld), vicepremier en minister van Justitie in de nieuwe Vivaldi regering.

L’histoire se répète. Bijna twaalf jaar nadat toenmalig CD&V-burgemeester Stefaan De Clerck minister van Justitie werd in de regering Van Rompuy, doet Vincent Van Quickenborne net hetzelfde. Er is wel één groot verschil: Want Stefaan De Clerck beloofde destijds nooit nadrukkelijk de hele legislatuur uit te doen, als burgemeester. Q deed dat wel, tot twee keer toe zelfs, na de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 en de federale verkiezingen in 2019.

‘Ik blijf tot en met 2024 burgemeester van Kortrijk’. Niet dus. Veel inwoners zitten dan ook met een wrang gevoel, nu hij toch ‘weg’ is naar Brussel. “Ik geef het toe, ik beloofde om te blijven, maar uitzonderlijke tijden vragen om uitzonderlijke oplossingen”, zegt Vincent Van Quickenborne. “Ik lag hier echt nachten wakker van en heb er met veel mensen over gepraat, waaronder mijn vrouw en enkele vrienden. Maar als de premier (Alexander De Croo, red.) mij vraagt, kan ik niet weigeren. De plicht roept. Ik kan niet aan de zijlijn blijven staan.”

De Kortrijkzanen kunnen op mij blijven rekenen. Ik ben niet weg, ik kan ook in Brussel veel voor Kortrijk betekenen. Van een nieuw treinstation tot een nieuw voetbalstadion: ik zal ook zorg blijven dragen voor grote Kortrijkse dossiers. Vincent Van Quickenborne

Justitie is volgens Van Quickenborne ‘een zeer moeilijk departement’, maar er ligt 1 miljard euro klaar voor de modernisering van justitie en politie. Dat speelt mee in zijn beslissing om er toch voor te gaan. Hij hoopt verder te kunnen helpen om het land weer sterker te maken en het weer te doen draaien, nu er ‘een regering met een ambitieus plan’ is om België door de grootste crisis sinds de Tweede Wereldoorlog te loodsen.

Maar wat dan met Kortrijk? “De Kortrijkzanen kunnen op mij blijven rekenen”, zegt hij. “Ik ben niet weg, ik kan ook in Brussel veel voor Kortrijk betekenen. Ik sta er als het ware vlak naast de premier. En ik heb trouwens ook goeie contacten met de Vlaamse regering. Van een nieuw treinstation tot een nieuw voetbalstadion: ik zal ook zorg blijven dragen voor grote Kortrijkse dossiers. Ik blijf ook gemeenteraadslid in Kortrijk.”

Of Vincent Van Quickenborne niet vreest om er een prijs voor te betalen, zoals De Clerck destijds overkwam, als hij in 2024 terug de leiding neemt in Kortrijk naar de volgende gemeenteraadsverkiezingen toe? “Nogmaals, hopelijk begrijpen de mensen dat ik deze moeilijke beslissing genomen heb. Kortrijk is in goeie handen. Ruth Vandenberghe zal dat als waarnemend burgemeester fantastisch doen, met de volle steun van Team Burgemeester en ook met de volle steun van onze collega’s van N-VA en sp.a in het stadsbestuur.”