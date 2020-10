Q kiest voor Ruth, eerste first lady ooit in Kortrijk: “Een frisse en enthousiaste dame”

Kortrijk

Verrassing van formaat in Kortrijk. Want Ruth Vandenberghe (47), amper twee jaar schepen, mag het zitje van Vincent Van Quickenborne warm houden nu Q vicepremier en minister van Justitie is. Ruth is in Kortrijk de eerste vrouw ooit als waarnemend burgemeester. “Ruth is fris en enthousiast. Vanaf nu is ze onze burgermoeder. De first lady die in goede en kwade dagen voor onze stad zal zorgen”, zegt Van Quickenborne. Wie is Ruth Vandenberghe echt? We schetsen haar portret.