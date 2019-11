Q botst met Groen over milieu-impact rally: “Heel de luchtkwaliteit van Kortrijk wordt er niet slechter door” Peter Lanssens

22 november 2019

17u42 0 Kortrijk Kortrijk en Moeskroen ontvangen op zaterdag 23 en zondag 24 november de 27ste rally 6 uren van Kortrijk. Oppositiepartij Groen haalt er de neus voor op en hekelt de uitstoot van CO2, stikstofoxiden en fijn stof. Verwaarloosbaar, volgens rallyfanaat en burgemeester Vincent Van Quickenborne: “Het is lang niet zo dat heel de luchtkwaliteit van Kortrijk er slechter door wordt.” Over één ding zijn Groen en Q het wel eens: de rally moet naar e-wagens evolueren.

Gemeenteraadslid Cathy Matthieu (Groen) verspreidde een mededeling. Waarin Groen de milieu-impact van de rally 6 uren van Kortrijk voor het licht houdt. Dat één editie goed is voor een uitstoot van 30 ton CO2, is geweten. Groen berekende nu nog meer zaken: “De rally is goed voor 151 kilogram NOx of stikstofoxiden uitstoot”, zegt Cathy Matthieu. “Op het vlak van fijn stof stoot de rally 3,3 kilogram aan PM10 (fijn stof kleiner dan 10 micromter, red.) uit. De rally doet bovendien 1.030,80 kilogram aan stof nutteloos opwaaien. In de omgeving van het circuit hangen hoge concentraties Vluchtige Organische Stoffen (VOS). Waarvan bekend is dat ze onder meer kankerverwekkend zijn. Er zijn verder klachten van burgers over stank. Er is olielekkage. Wegbermen worden kapot gereden en raken vervuild met neerslag van fijn stof en verbrandingsresten. Er is ook tot ver in de omtrek geluidshinder met pieken tot 50 dB(A). We vragen verder om de impact op het menselijk gedrag niet te vergeten. Een rally zetten sommige automobilisten tot meer hardrijden aan.”

De Sinksenfeesten, de Paasfoor, het motortreffen Vlastreffen, noem maar op, zorgen ook allemaal voor een opstoot van fijn stof, stikstofoxiden, geluidshinder enzovoort. Moeten we dat dan ook maar afschaffen? Het gaat me allemaal veel te ver. Burgemeester Vincent Van Quickenborne

Sinksenfeesten, Paasfoor en Vlastreffen ook afschaffen?

Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester) vindt dat Groen overdrijft. “Als je CO2, stikstofoxiden en fijn stof bekijkt, is de 6 uren van Kortrijk goed voor 0,007 procent van de totale uitstoot per jaar in Groot-Kortrijk. Met andere woorden: het is allemaal relatief. Het is zeker niet zo dat de heel luchtkwaliteit in Kortrijk slechter wordt door de rally. De Sinksenfeesten, de Paasfoor, het motortreffen Vlastreffen, noem maar op, zorgen ook allemaal voor een opstoot van fijn stof, stikstofoxiden, geluidshinder enzovoort. Moeten we dat dan ook maar afschaffen? Het gaat me allemaal veel te ver. De rally 6 uren van Kortrijk: dat is 2 van de 365 dagen in een jaar en dus zeker niet overdreven. Trouwens: er zijn ook rally’s in onze meer Ieper, Oostrozebeke, Roeselare, Wervik, Tielt enzovoort. We zijn een provincie die van rally houdt. We compenseren de CO2-uitstoot van de 6 uren van Kortrijk met de verdere uitbouw van een bos (midden februari werd de eerste aanzet van het ‘rallybos’ gegeven. Met de aanplant van 884 bomen bij Bellegembos en het Argendaalpad. De stad bekijkt nu waar een uitbreiding kan, red.). De uitstoot van stikstofoxiden en fijn stof kunnen we wel niet compenseren.”

Politiek spel

Oppositiepartij Groen ziet de 160 piloten van de 6 uren van Kortrijk liever in elektrische rallywagens komen. “We kijken naar een fris en klimaatneutraal initiatief in 2020 uit, met inspraak van de inwoners”, zegt gemeenteraadslid Cathy Matthieu (Groen). “Ik hoop ook dat de rally naar e-wagens evolueert”, zegt Van Quickenborne. “Maar dat zal niet voor morgen zijn.” De organisatoren van Autostal Groeninghe wensen niet te reageren. “Het is een politiek spel. We doen niet mee aan dit partijtje pingpong”, zegt woordvoerder Sandro Delaere. De organisatoren lieten eerder al meermaals weten dat ze heel wat maatregelen nemen. Zoals vuilniszakken langs het parcours van de proeven plaatsen, palen in de bochten zetten, het herstellen en opruimen van bermen waar nodig en het vragen aan rallyfans om respect te hebben voor de gewassen in de velden. Meer info over de 6 uren van Kortrijk: www.rallykortrijk.be

Meer over Kortrijk

milieu

autosport

sportdiscipline

sport

autorally

milieuvervuiling

politiek