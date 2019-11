PTI maakt gebruik van gewezen kinderboerderij voor opleiding dierenverzorging Peter Lanssens

13 november 2019

13u58 0 Kortrijk Het Provinciaal Technisch Instituut (PTI) maakt in afwachting van geplande verbouwingen aan een hoeve op Walle gebruik van de vroegere kinderboerderij Van Clé in Marke. De campus Wetenschap & Groen heeft plaats tekort, vooral voor het stallen van grotere dieren en de organisatie van een nieuwe opleiding voor dierenverzorging. Stad en provincie maakten een gebruiksovereenkomst op voor de site in de Moteweg, Kleine Pontestraat en Hellestraat.

“De afdeling dier zet er de kennis en de zorg voor dieren centraal”, zeggen gedeputeerde Jean de Bethune (CD&V) en PTI-directeur Francis Bruyneel. “De site blijft openbaar en toegankelijk voor de Markse gemeenschap, ook in de weekends”, vullen schepenen Bert Herrewyn (sp.a) en Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester) aan. De doorsteek tussen de Kleine Ponte- en Vannestestraat blijft. De gebruiksovereenkomst voor de site geldt voor drie jaar, met de mogelijkheid om eenmalig een jaar te verlengen. Er wordt samengewerkt met het verenigingsleven om waar mogelijk activiteiten te organiseren op de site en er de infrastructuur te gebruiken. Het PTI zal verder afspraken maken met de tuiniers van de volkstuintjes over het onderhoud van paden en hagen. En het PTI beheert de publieke barbecue op de site. De gronden in de Hellestraat kunnen jaarlijks gebruikt worden voor het circusfestival Perplx en andere evenementen, met toestemming van de provincie. De heraanleg van de zone rond het OC blijft overeind en verloopt in overeenstemming met de provincie.