Psychiatrisch ziekenhuis Heilige Familie bouwt nieuw gebouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie op site voormalig Sint-Jozefsinstituut “Elke leefgroep zal zijn eigen leefruimte en tuin hebben” Alexander Haezebrouck

09 juli 2019

17u17 0 Kortrijk Op de terreinen van het voormalig Sint-Jozefsinstituut trekt Groep Zorg Heilige Familie vzw een gloednieuw gebouw voor kinder- en jeugdpsychiatrie op. De diensten De Korbeel en De Patio zullen daar ondergebracht worden en plaats bieden aan 52 jongeren die er een gespecialiseerde behandeling zullen krijgen.

“Bij het bouwen van de nieuwe kinder- en jeugdpsychiatrie houden we zoveel mogelijk rekening dat er een aangename sfeer heerst met veel lichtinval en vanuit alle kamers zicht op groen”, zegt Bert Scheirlynck van VK Architects and Engineers. “Zo zal elke leefgroep een eigen leefruimte, tuin en slaapeenheden hebben. We zorgen ook voor veel groenzones waardoor we het groen van het Groeningepark willen doortrekken tot in het gebouw.”

Ondertussen is de sloop van het voormalig Sint-Jozefsinstituut volop aan de gang om plaats te ruimen voor de nieuwbouw. Als de nieuwbouw er staat wordt het gebouw waar nu De Korbeel zich bevindt, afgebroken om plaats te ruimen voor een groenzone met een sportterrein. “Dat zal ook van buitenaf toegankelijk zijn maar zal wel afgesloten kunnen worden zodat daar ’s avonds en ’s nachts niet wordt rondgehangen.” Het jeugdpsychiatrisch ziekenhuis De Korbeel werd in 1974 opgericht en was toen de eerste in Vlaanderen. De forensisch jeugdpsychiatrische afdeling De Patio voor jongeren die een crimineel feit begaan werd in 2007 opgericht. “Met behulp van het AZ Groeninge in Kortrijk en het Onze Lieve Vrouw van Lourdesziekenhuis in Waregem creëren we dit jaar twaalf extra plaatsen voor dagbehandeling in de jeugdpsychiatrie”, zegt algemeen directeur Patrick Cokelaere. “Doorheen de jaren hebben we ons aanbod van 30 behandelplaatsen voor kinderen en jongeren die nood hebben aan een hooggespecialiseerde behandeling kunnen uitbreiden naar 52 plaatsen. Ook onze infrastructuur moet nu met ons meegroeien.”

18 miljoen euro

Het volledige project kost zo’n 18 miljoen euro waarvan ongeveer de helft gesubsidieerd wordt. In augustus moet het Sint-Jozefsinstituut volledig gesloopt zijn, daarna volgt een archeologisch onderzoek. Begin 2020 hopen ze te kunnen starten met de bouwwerken zodat het in 2021 volledig af is.

Opvallend, bij de sloopwerken gaat ook een burgerwoning in de Langemeersstraat uit het einde van de negentiende eeuw die op de inventaris bouwkundig erfgoed staat, tegen de vlakte. “We hebben verschillende studies laten uitvoeren om de woning te gebruiken binnen ons project maar dat bleek allemaal niet mogelijk”, zegt algemeen directeur Patrick Cokelaere. Het project werd voorgelegd aan de beeldkwaliteitskamer die het project goedkeurde. “Zij kijken vooral naar het architecturale aspect”, zegt schepen van bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester). “Het project dat in de plaats komt moet ook architecturaal even sterk zijn. Voor ons was het ook belangrijk dat er extra groen werd geïntegreerd en dat er een voeling was met het nabijgelegen park, aan die eisen zijn voldaan.” Het voormalig klooster van het Sint-Jozefsinstituut blijft wel behouden en zal gerenoveerd worden. Daar zullen de ondersteunende functies in ondergebracht worden.