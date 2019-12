Proximus rolt glasvezel naar centrum Kortrijk uit: “Tegen eind 2021 fiber voor ruim 7.000 woningen” Peter Lanssens

17 december 2019

15u59 7 Kortrijk Proximus is in Kortrijk met de uitrol van glasvezel bezig. “Tegen eind 2021 hebben ruim 7.000 huizen en bedrijven fiber”, zegt Geert Standaert, Chief Technology Officer van Proximus. “Het vaste netwerk van de toekomst biedt ongeëvenaarde snelheden, zonder onderscheid tussen download en upload. En zo zijn we ook klaar voor de technologieën van de toekomst, zoals hologrammen.”

Kortrijk is in onze provincie na Knokke-Heist en Roeselare als derde aan de beurt voor de uitrol van fiber. De werken in het stadscentrum zijn al volop bezig (zie kaartje). “We streven altijd naar gevelbevestiging om ondergronds aanleggen te voorkomen, want dat brengt minder hinder met zich mee”, vertelt Geert Standaert. “We voorzien in iedere woning een optisch punt, waarop de bestaande apparatuur aangesloten wordt. Fiber zorgt onder meer voor een snellere responstijd, voor wie aan het surfen is. Het is ook voor gamers een troef. Want die hechten veel belang aan reactiesnelheid. Zeker nu virtual reality verder doorbreekt en je de beelden helemaal moet kunnen volgen om de mooiste ervaringen te kunnen meemaken. Immersive experience (waarbij je volledig wordt ondergedompeld in een virtuele wereld) wordt de komende jaren steeds belangrijker. Zo zal het in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk zijn om tijdens het bekijken van een voetbalwedstrijd als het ware in de huid van een voetballer te kruipen, via een aan zijn shirt bevestigde minicamera. En zo zelf te ervaren wat het is om pakweg een strafschop te nemen. Ik denk ook aan technologieën van de toekomst zoals holografische communicatie. Glasvezel kan dat allemaal aan. Het is in de toekomst zelfs naar 10 Gbps te upgraden. Stel u maar eens voor.”

Immersive experience wordt de komende jaren steeds belangrijker. Zo zal het in de toekomst bijvoorbeeld mogelijk zijn om tijdens het bekijken van een voetbalwedstrijd als het ware in de huid van een voetballer te kruipen, via een aan zijn shirt bevestigde minicamera en zo zelf te ervaren wat het is om pakweg een strafschop te nemen. Geer Standaert

Stabiel, snel en functioneel

Tegen eind 2021 moet een groot deel van het stadscentrum fiber hebben. Daar zitten ook nieuwbouwprojecten bij. Zo heeft de woontoren K-Tower nu al fiber. “Ik kan als bewoner van K-Tower stellen dat particulieren, bedrijven en zorginstellingen er alle baat bij hebben. Want het gaat over zeer stabiel, snel en functioneel internet. Ik ben een tevreden klant”, zegt schepen Axel Weydts (sp.a). Ook alle bedrijvenzones worden uitgerust met fiber. Al 750 bedrijven zijn op glasvezel van Proximus aansluitbaar. “We hebben het hier over ongelimiteerde bandbreedte”, vult Geert Standaert verder aan. “Heel belangrijk: het is een volledig open netwerk, ook naar andere operatoren toe. Dat is cruciaal.”

5G

Proximus contacteert klanten in Kortrijk vanaf midden januari over Fiber. “De prijs blijft hetzelfde. Het binnenbrengen van fiber in een woning of bedrijf is gratis”, zegt Geert Standaert. “Wie nog geen klant is, kan van een gratis installatie genieten als je voor een ‘fiber-pack’ kiest. Het uitrollen van een glasvezelnetwerk is tot slot ook belangrijk voor de komst van nieuwe mobiele technologie 5G. Het 5G-verhaal start in ons land vermoedelijk eind 2020 of uiterlijk begin 2021.” Wie vragen heeft over Proximus Fiber: 0800/22.800 of surf naar www.proximus.be/fiber. Voor vragen over werken, bel 0800/15.027 of surf naar www.proximus.be/kortrijk.