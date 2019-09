Provincie zet licht op groen: heraanleg Overzetweg start begin 2020 Peter Lanssens

27 september 2019

07u04 6 Kortrijk De Overzetweg krijgt een nieuw fietspad. De provincieraad keurde het bestek goed. “De werken omvatten ook een nieuwe gescheiden riolering en de heraanleg van de rijbaan, inclusief de komst van nieuwe parkeerstroken en voetpaden”, laten gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe (sp.a) en schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Axel Weydts (sp.a) op Facebook weten. De aanleg van het fietspad kan door een gracht te verplaatsen en een nieuwe groenzone naast het fietspad te voorzien. De heraanleg van de Overzetweg start begin 2020 en kost 650.000 euro. De provincie en de stad Kortrijk betalen de ingrijpende werken.

De heraanleg van de Overzetweg tussen Marke en Bissegem moet trouwens uiterlijk tegen begin 2021 af zijn. Want dan start aanpalend ook de bouw van een nieuwe Leiebrug tussen de Overzetweg en Driekerkenstraat. Die werken in opdracht van de Vlaamse Waterweg duren uiterlijk tot midden 2022. Er komt tijdens die periode een tijdelijke voetgangersbrug met fietsgeulen, over de Leie. De nieuwe brug krijgt een doorvaarthoogte van 7 meter, zodat er schepen tot 4.500 ton onder de brug door kunnen varen. Per ingezet schip van 4.500 ton worden 220 vrachtwagens van de weg gehaald. Waardoor de verkeersdrukte afneemt en de verkeersveiligheid verbetert. De nieuwe brug krijgt afgescheiden fiets- en voetpaden. De stalen boogbrug wordt 80 meter lang en kost 6,5 miljoen euro. Tot slot: de bouw van de nieuwe brug zal ook hand in hand gaan met de dringende vernieuwing van de Driekerkenstraat in Bissegem.