Profvoetballer Theo Bongonda (RC Genk) is na faillissement investering in kapsalon neef al na 10 maanden kwijt LSI

13 februari 2020

16u28

Bron: LSI 0 Kortrijk De ondernemingsrechtbank heeft kapperszaak Hairdressing en Beauty Salon C&J in de Korte Steenstraat in Kortrijk failliet verklaard. Amper tien maanden na de opening. Profvoetballer Theo Bongonda (ex-SV Zulte-Waregem, nu RC Genk) investeerde mee in de zaak van zijn neef maar is die centen kwijt.

In mei 2019 opende de kapperszaak in een huurpand in de Korte Steenstraat 23. Uitbater was William Bolombo (23) uit Kortrijk, een neef van profvoetballer Theo Bongonda. Hij overtuigde zijn voetballende neef om in de kapperszaak te investeren. Dat gebeurde voor het grote publiek in alle anonimiteit. C&J verwees wel naar de eerste letters van de namen van de kinderen van Bongonda. Samen richtten ze ook een vennootschap op, Bongonda & Co. Ze haalden een kapper met ervaring aan boord. Kinderen konden in een grote speelgoedauto plaatsnemen.

Maar door een gebrek aan klanten en personeelsproblemen houdt het amper 10 maanden later al op. Net als andere grotere steden heeft ook Kortrijk te kampen onder een wildgroei aan kappers en barbiers de voorbije jaren. Op korte tijd werd Kortrijk 27 barbiers rijker. Vaak gaat dat ook ten koste aan gevestigde, lokale kappers die het moeilijk hebben met de concurrentie van barbiers die aan goedkope tarieven werken. Eind november moest de gereputeerde kapper Julien Thibaut ook al noodgedwongen de boeken neerleggen. Als curator is Sofie Debusschere uit Kortrijk aangesteld.