Proef van sterrenbanket aan Leieboorden op Autovrije Zondag Joyce Mesdag

19 september 2019

18u05 2 Kortrijk Dit weekend valt in Kortrijk van alles te beleven op de Autovrije Zondag, met als blikvanger het Sterrenbanket aan de Leieboorden, een gratis maaltijd die volledig wordt klaargemaakt met voedseloverschotten door sociaal restaurant Vork.

Op zondag 22 september tussen 7 en 20 uur is de zone binnen de kleine ring volledig autovrij. De kleine ring zelf blijft bereikbaar, net als de Noord- en de Beheerstraat die de autovrije zone aan de westkant afbakenen. Wie door moet kunnen rijden, vraagt best een doorgangsbewijs aan. “Autovrije zondag is de jaarlijkse hoogmis voor duurzame mobiliteit”, zegt schepen Axel Weydts. “Het is een manier om burgers te laten genieten van een stad waarin een auto géén prominente rol speelt. De stad zorgt voor een aantal originele en leuke activiteiten, verspreid over de binnenstad. Blikvanger is het Sterrenbanket aan de Leieboorden. De mensen van volksrestaurant Vork serveren er een gratis maaltijd, volledig met voedseloverschotten. Op de Grote Markt zorgen we voor een spectaculaire attractie met fietsen. Wat het juist wordt, blijft tot dan een verrassing. Je kan met je zeepkist ook meedoen aan ‘Te Land, ter Zee en in de Lucht’ en segways en elektrische steps uittesten op een parcours.” Er komen ook enkele initiatieven vanuit de bevolking. Zo plaatst freinetschool De Levensboom een bar en organiseert café ‘t Paleitje een festivalletje. “Het is leuk om te zien hoe het concept ‘autovrije zondag’ meer en meer begint te leven”, vindt de schepen. “Vorig jaar waren er 15.000 bezoekers.”

Referendum

Het concept ‘autoloze zondag’ vormt meteen ook het onderwerp van het allereerste referendum in Kortrijk dat volgende maand, van 14 tot 20 oktober, wordt georganiseerd. Bij dit referendum zal de inwoner kunnen stemmen over een maandelijkse autovrije zondag. “Alle voorbereidingen daarvoor lopen vlot”, zegt schepen Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “Volgende week communiceren we in detail over hoe het zal verlopen en welke infomomenten er nog georganiseerd worden in aanloop naar het referendum.” Het programma vind je op https://www.kortrijk.be/autovrijezondag.