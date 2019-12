Privé-huiskameroptredentje #LikeMe brengt Nore (11) helemaal van haar melk Maxime Petit

24 december 2019

10u37 10

Een interview op de kamer met Studio Brussel en plots zitten er vier zangers van de populaire serie en muziekgroep #LikeMe gewoon bij u in de zetel. Het overkwam de 11-jarige Nore die helemaal van haar melk was toen ze dinsdagochtend de trap afdaalde en haar vier idolen in de woonkamer zag zitten. Bovendien zongen de vier voor Nore live het nummer ‘Allemaal’. Het privé-huiskamerconcertje kwam ook live op televisie.

“Dit had ik echt niet verwacht”, zei Nore nadien. “Ik ben superfan van #LikeMe en zoiets meemaken is gewoon de max. Ik was wat overdonderd en heb ook niet super veel kunnen vragen aan het viertal. Voor mij verliep het gewoon perfect. Dit is een herinnering voor het leven. Straks ga ik ook nog naar het concert op het Mandelaplein en dan geef ik ook mijn cheque af aan de organisatie.”

“Volgend jaar opnieuw”

Nore verzamelde met haar Actie Swim For Life 505 euro. Ze zwom op 2 uren tijd zo’n vier kilometer. En dat vonden de acteurs van #LikeMe geweldig. Het geld gaat naar de branding WAAK vzw waar de mama van Nore al jaren werkt. “Volgend jaar zet ik weer een actie op poten maar ik weet nog niet precies wat ik zal doen.”