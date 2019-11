Privacycommissie onderzoekt dataproject Kortrijk opnieuw: hoe anoniem zijn Proximus-gegevens echt? Redactie

31 oktober 2019

22u20

Bron: Belga 6 Kortrijk De privacycommissie zal het project van de stad Kortrijk waarbij gegevens van Proximus-klanten verwerkt worden, opnieuw onder de loep nemen. Eerder gaf ze een positief advies maar het project wordt nu herbekeken, want enkele burgers maken zich zorgen. Schepen van Toerisme Arne Vandendriessche juicht zowaar het onderzoek toe. “Goed dat de commissie bezorgdheden van mensen ernstig neemt.”

Kortrijk betaalt jaarlijkse 40.000 euro aan Proximus, die anoniem gegevens over bezoekers aan de stad, die niet wonen, werken of studeren in het centrum, bundelt en doorgeeft. De stad analyseert de gegevens voor commerciële doeleinden. Volgens schepen Arne Vandendriessche (Open Vld) zou het project “helemaal in orde” zijn wat de privacywetgeving betreft. Maar na enkele bezorgde vragen van burgers zal de commissie zich nu toch nog eens extra over het project in Kortrijk buigen. “Het klopt wel dat wij het concept op zich al grondig hebben bekeken, en ook hebben goedgekeurd”, zegt David Stevens, voorzitter van de privacycommissie. “In 2016 heeft Proximus van ons groen licht gekregen voor de verkoop van dergelijke gegevens, zoals in Kortrijk. Omdat ze ‘geanonimiseerd’ zijn en op geen enkele manier gelinkt worden aan persoonsgegevens.” Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert plaatste in deze krant vraagtekens hierbij. Hij stelt dat het makkelijk is om te achterhalen waar een gebruiker woont, via de locatiebepaling. De commissie zal uitzoeken hoe anoniem de gegevens écht zijn. Stevens geeft het Kortrijks stadbestuur het voordeel van de twijfel. “Het zou perfect kunnen dat er geen vuiltje aan de lucht is, en Kortrijk ook mag doorgaan met haar dataproject.”

Visa en Bancontact

Kortrijk wil het project ook uitbreiden, met gegevens van Visa en Bancontact. Deze zouden dan ter beschikking gesteld worden van investeerders. Stevens belde hierover, na enkele bezorgde vragen van burgers, al even informeel met de stad. “Ik was vooral bezorgd dat ook die betaalgegevens aan de gsm-gegevens zouden gelinkt worden, want dan wordt het toch problematisch. Maar blijkbaar zou dat niet de bedoeling zijn.” Schepen van Toerisme Arne Vandendriessche lijkt zich geen zorgen te maken over het onderzoek, integendeel. “Goed dat de commissie bezorgdheden van burgers ernstig neemt”, reageert hij. “Het product van Proximus is uiteraard goedgekeurd en wordt door vele steden reeds gebruikt. Wij kozen er als stad voor om openlijk over de eerste resultaten te communiceren. Zo weten we nu dat veel mensen uit Henegouwen onze stad hebben bezocht de laatste maanden.”