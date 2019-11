Privacycommissie neemt dataproject Kortrijk onder de loep na vragen bezorgde burgers Redactie

31 oktober 2019

22u20

Bron: Belga 6 Kortrijk De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - beter gekend als de privacycommissie - zal het project van de stad Kortrijk waarbij gegevens van Proximus-klanten verwerkt worden, onder de loep nemen. Burgers klopten met vragen aan bij de autoriteit, zegt David Stevens, voorzitter van de privacycommissie.

Kortrijk betaalt jaarlijkse 40.000 euro aan Proximus voor gebundelde anonieme gegevens over bezoekers aan de stad, met als bedoeling de economie en het toerisme in de stad te verbeteren. De stad wil in de toekomst ook data over het gebruik van betaalkaarten aankopen, zodat het kan achterhalen welke bedragen bezoekers in bepaalde sectoren, zoals kleding en voeding, hebben uitgegeven.



Volgens schepen Arne Vandendriessche (Open Vld) zou het project “helemaal in orde” zijn wat de privacywetgeving betreft. “De privacycommissie heeft zich uitgebreid over dit concept gebogen”, vertelde hij aan deze krant.



Maar de privacycommissie zal zich nu toch nog eens extra over het project in Kortrijk buigen. “Het klopt wel dat wij het concept op zich al grondig hebben bekeken, en ook hebben goedgekeurd”, zegt David Stevens, voorzitter van de privacycomissie. “In 2016 heeft Proximus van ons groen licht gekregen voor de verkoop van dergelijke gegevens, zoals in Kortrijk. Omdat ze ‘geanonimiseerd’ zijn en op geen enkele manier gelinkt worden aan persoonsgegevens.”

Kortrijk mag dus gebruik maken van die gegevens van Proximus, de stad moest niet nog eens goedkeuring of advies af te wachten van die privacycommissie. “Het feit is wel dat we vragen binnenkregen van bezorgde burgers”, zegt Stevens. “En dat betekent dat we dit specifieke project toch nog eens onder de loep gaan nemen. Het zou perfect kunnen dat er geen vuiltje aan de lucht is, en Kortrijk ook mag doorgaan met hun dataproject. Zolang de data die ze gebruiken voldoende ‘geanonimiseerd’ is, mag het.”

Stevens belde na de bezorgde vragen van burgers al even informeel met de stad. “Ik was vooral bezorgd dat ook die betaalgegevens aan de gsm-gegevens zouden gelinkt worden, want dan wordt het toch problematisch. Maar blijkbaar zou dat niet de bedoeling zijn, wordt mij verzekerd, worden die twee data afzonderlijk verzameld en geïnterpreteerd.”

Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert noemt het project bedenkelijk. Hoewel de gegevens ‘anoniem’ worden verzameld, zou het niet moeilijk zijn om de data toch nog te koppelen aan de juiste personen.“Door enkele locaties te meten kan je al achterhalen om welke persoon het precies gaat", klinkt het.

“Goed dat de commissie vragen van burgers onderzoekt. Daartoe is ze verplicht”, reageert Kortrijks schepen Arne Vandendriessche. “Het product van Proximus is uiteraard goedgekeurd en wordt door vele steden reeds gebruikt. Wij - Kortrijk - kozen ervoor om openlijk over de eerste resultaten te communiceren. Zo weten we nu dat veel mensen uit Henegouwen onze stad hebben bezocht de laatste maanden.”