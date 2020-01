Privacycommissie houdt dataproject Kortrijk niet tegen: “Proximus-gegevens zijn anoniem genoeg” Peter Lanssens

30 januari 2020

16u49 0 Kortrijk Kortrijk blijft met Proximus samenwerken om te weten wie er naar de stad komt en waar mensen hun geld aan besteden. De privacycommissie zet het licht op groen, na een onderzoek. “Er is op geen enkel moment een identificatie van personen”, zegt David Stevens, voorzitter van de privacycommissie. “We overleggen wel nog met alle telecomoperatoren, om een algemeen kader uit te werken.”

Proximus geeft anoniem gegevens over bezoekers - die niet wonen, werken of studeren in het centrum van Kortrijk - gebundeld door aan de stad. Kortrijk kan zo nagaan uit welke regio’s en landen bezoekers komen. Handige info om gerichte commerciële campagnes uit te werken. Je ziet als stad zo ook welke evenementen een succes zijn en of de bezoekersaantallen stijgen of dalen in Kortrijk. De stad wil nog verder gaan, door het project uit te breiden met gegevens van Visa en Bancontact. Wat de wenkbrauwen deed fronsen, bij enkele burgers en privacyjuristen. Waarop de privacycommissie het project van de stad opnieuw onder de loep nam. Door de verwerking van alle gsm-gegevens die de stad via Proximus tot zijn beschikking heeft, van naderbij te bekijken.

Niet verder viseren

“Vooral de koppeling aan financiële data is een grote bezorgdheid”, licht David Stevens toe. “Maar ons onderzoek wijst uit dat er op geen enkel moment een identificatie van personen is in Kortrijk. Je ziet niet wie met zijn kaart waar iets heeft gekocht. Je ziet ook geen gegevens per winkel. Je ziet enkel het grotere plaatje zoals welk bedrag een totaal aantal bezoekers in een sector uitgeeft. We gaan Kortrijk daarom niet verder viseren. De aangebrachte verduidelijkingen volstaan voor ons. Verder overleg met Kortrijk is momenteel niet nodig.”

Voldoende geanonimiseerd

De privacycommissie wijst er op dat er naast Kortrijk nog steden, bedrijven en organisaties zijn die gegevens van telecomoperatoren gebruiken. “Om helemaal zeker te zijn dat het bundelen en doorgeven van gegevens altijd correct en altijd voldoende geanonimiseerd verloopt, gaan we met alle telecomoperatoren overleg plegen”, vertelt David Stevens. “Om tot een algemeen kader te komen over hoe data gebruikt worden. Zo mag nooit locatiebepaling gebruikt worden om te achterhalen waar iemand woont. Je mag ook de ‘whereabouts’ van mensen niet gebruiken. Als we er in slagen om tot een algemeen kader te komen, is er geen enkele twijfel meer.”

Nuttig

Schepen van Toerisme Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) heeft zich nooit zorgen gemaakt: “We houden ons in Kortrijk aan de regels en kiezen er bewust voor om hier openlijk over te communiceren. Want er zijn inderdaad nog veel instanties die gebruik maken van gegevens van telecomoperatoren. Voorbeelden genoeg, zoals het aantal bezoekers aan de Kust of tijdens een wielerklassieker zoals de Ronde van Vlaanderen. Dat gebeurt ook altijd via dergelijke gegevens. Ik ben blij dat de privacycommissie zijn werk doet. In ieder geval zijn de data voor Kortrijk nuttig. Zo zien we dat publicaties en gerichte campagnes op sociale media in Henegouwen en Nederland werken. Want steeds meer Nederlanders en inwoners van Henegouwen komen naar onze stad. En door ook gegevens van Visa en Bancontact te analyseren, kunnen we zien welke sectoren in onze stad het goed doen en welke sectoren het minder goed doen en eventueel een duwtje in de rug verdienen.”