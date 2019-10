Privacycommissie gaf nog géén groen licht voor dataproject Kortrijk Redactie

31 oktober 2019

22u20

Bron: Belga 0 Kortrijk De Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) - beter gekend als de privacycommissie - zal het project van de stad Kortrijk waarbij gegevens van Proximus-klanten verwerkt worden, onder de loep nemen. Burgers klopten met vragen aan bij de autoriteit, zegt een woordvoerster van de GBA.

Kortrijk betaalt jaarlijkse 40.000 euro aan Proximus voor gebundelde anonieme gegevens over bezoekers aan de stad, met als bedoeling de economie en het toerisme in de stad te verbeteren. De stad wil de gegevens in de toekomst ook koppelen aan data over het gebruik van betaalkaarten.



Volgens schepen Arne Vandendriessche (Open Vld) zou het project “helemaal in orde” zijn wat de privacywetgeving betreft. “De privacycommissie heeft zich uitgebreid over dit concept gebogen”, vertelde hij aan deze krant.



Maar dat lijkt niet te kloppen. Een woordvoerster van de Gegevensbeschermingsautoriteit bevestigt dat de GBA voor dit specifieke project nog geen advies heeft verstrekt. Dat werd eerder al door de Britse site The Register gemeld. Wel werd drie jaar geleden een positief advies gegeven over een gelijkaardig project, aldus de GBA. De autoriteit zegt dat zij nu informatie gaat opvragen over het project.



Privacyjurist Matthias Dobbelaere-Welvaert noemt het project bedenkelijk. Hoewel de gegevens ‘anoniem’ worden verzameld, zou het niet moeilijk zijn om de data toch nog te koppelen aan de juiste personen.“Door enkele locaties te meten kan je al achterhalen om welke persoon het precies gaat", klinkt het.