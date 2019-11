Prins Laurent opent Legotheek in Deelfabriek Joyce Mesdag

30 november 2019

Prins Laurent heeft vandaag de eerste Legotheek van België mee geopend, een initiatief van Sophie Deprez uit Tiegem. Kwetsbare kinderen zijn er vanaf nu welkom om gratis een leuke bouwnamiddag te beleven, en ze kunnen ook tegen een kleine bijdrage legopakketten ontlenen.

Sophie is de drijvende kracht achter ToverBlokjes: een organisatie die LEGO-setjes wegschenkt aan gehospitaliseerde kinderen en kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. ToverBlokjes heeft al een tijdje een uitgebreide mobiele Legotheek. Die krijgt nu dus ook een vast adres, in de Deelfabriek de wijk Venning in Kortrijk. De Legotheek krijgt er een stek tussen andere initiatieven zoals de Babytheek en de pamperbank.

Prins Laurent, een legofan, en Sophie ontmoetten elkaar eind maart van dit jaar op haar Lego-expo Rock That Block in OC Nieuwenhove bij Waregem. Ze wist hem te overtuigen van de therapeutische kracht van legoblokjes. Zo brengen de blokjes mensen met autisme of adhd tot rust, en kunnen ze bij zieke kinderen voor afleiding zorgen.

Prins Laurent zijn interesse was meteen gewekt, en hij beloofde Sophie naar de opening van de Legotheek te komen. Hij tekende zoals beloofd present, en was alvast vol lof over het initiatief. “In een wereld waar heel veel mensen zoveel aan zichzelf denken, valt hetgeen Sophie doet, wel op. Ze brengt geluk bij kinderen door hen met lego te laten bouwen. Ik heb heel veel respect voor wat ze doet. Vele anderen zouden een voorbeeld aan haar mogen nemen.”

Het publiek is vanaf 4 december elke woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur welkom in de Legotheek.