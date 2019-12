Prins Laurent opent Legotheek in Deelfabriek: “Kinderen worden gelukkig door met LEGO te spelen” Joyce Mesdag

30 november 2019

21u07 220 Kortrijk Prins Laurent heeft zaterdag samen met zijn zoon Nicolas de eerste Legotheek van België geopend, een initiatief van Sophie Deprez uit Tiegem. Kwetsbare kinderen zijn er vanaf nu welkom om gratis een leuke bouwnamiddag te beleven, en ze kunnen ook tegen een kleine bijdrage LEGO-pakketten ontlenen.

Sophie is de drijvende kracht achter ToverBlokjes: een organisatie die LEGO-setjes wegschenkt aan gehospitaliseerde kinderen en kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen. ToverBlokjes heeft al een tijdje een uitgebreide mobiele Legotheek, waar leden LEGO kunnen ontlenen. Die Legotheek krijgt nu dus ook een vast adres, in de Deelfabriek in de wijk Venning in Kortrijk. De Legotheek krijgt er een stek tussen andere initiatieven zoals de Babytheek en de pamperbank.

“Kinderen in een kwetsbare situatie kunnen ter plaatse gratis bouwen in de Legotheek”, zegt Sophie. “We denken dan aan kinderen uit kansengezinnen, maar ook kinderen die in internaten en tehuizen verblijven omwille van een problematische familiale situatie. Er zijn zes tafeltjes waar de kinderen in ons lokaal zelf kunnen bouwen. Daar kunnen ze in contact komen met andere kinderen. Sommigen van die kinderen spreken minder goed Nederlands, dus een namiddag bij ons langskomen zal hen op dat vlak ook vooruithelpen.”

Therapeutische kracht

Er zijn 300 LEGO-sets waar kinderen uit kunnen kiezen, in verschillende thema’s en voor verschillende leeftijden. “Voor wie graag creatief is, zijn er boxen met een mooi assortiment aan losse blokken.”

Prins Laurent, een LEGO-fan, en Sophie ontmoetten elkaar eind maart van dit jaar op haar Lego-expo Rock That Block in OC Nieuwenhove bij Waregem. Ze wist hem te overtuigen van de therapeutische kracht van LEGO-blokjes. Zo brengen de blokjes mensen met autisme, angststoornissen of ADHD tot rust, en kunnen ze bij zieke kinderen voor afleiding zorgen. “Het helpt hen focussen, hun fantasie prikkelen, pijn kanaliseren, en het haalt hen even weg uit de dagelijkse sleur.”

Prins Laurent zijn interesse was meteen gewekt, en hij beloofde Sophie naar de opening van de Legotheek te komen. Hij tekende zoals beloofd present, en was alvast vol lof over het initiatief. “In een wereld waar heel veel mensen zoveel aan zichzelf denken, valt hetgeen Sophie doet, wel op. Ze brengt geluk bij kinderen door hen met LEGO te laten spelen. Ik heb heel veel respect voor wat ze doet. Anderen zouden een voorbeeld aan haar mogen nemen”, aldus de prins.

Het publiek is vanaf 4 december elke woensdag tussen 13.30 en 16.30 uur welkom in de Legotheek.