Primeur in Benelux: belevingswinkel Italiaans designmerk Seletti opent in Kortrijk Peter Lanssens

01 oktober 2019

14u49 14 Kortrijk De wondere wereld van Seletti ontdekken? Om het Italiaanse designmerk met een hoek af echt te ervaren, hoef je niet meer naar Londen, Milaan, Peking of Bangkok. Er is nu een belevingswinkel in Kortrijk. “Als je aan onze opvallende etalage passeert, draai je automatisch je hoofd om binnen te kijken”, zegt Nick Vanrobaeys. De collectie is mooi, grappig en krankzinnig tegelijk.

Kortrijk maakt zijn naam als stad van design nog eens waar, nu Nick Vanrobaeys (35) uit Ieper en Julie Soete (30) uit Kortrijk in de Sionstraat 8 in het winkel-wandelgebied een brandstore van Seletti geopend hebben. En dat is echt bijzonder nieuws, omdat het de eerste fysieke winkel met het Italiaanse designmerk in de Benelux is. Voor wie Seletti niet kent, ga eens kijken. En ontdek er onder meer verrassend hip meubilair voor binnen en buiten, speciale lampen, zoals een kater waarvan de ogen oplichten als je op zijn balletjes duwt, maffe interieurstukken zoals een vergulde wc-borstel en gekke spiegels.

Cadeaus

“Seletti blijft vernieuwen”, vertelt Nick Vanrobaeys. “Het is een vorm van gestoord design. Want het moet niet altijd serieus zijn. We verkopen al vijf jaar in heel Europa coole design artikelen, waaronder Seletti, met onze webshop Light & Shade. We geloven tegelijk dat fysieke winkels niet ten dode zijn opgeschreven. Ze krijgen een andere rol, waarbij de focus op beleving ligt. Vandaar onze keuze om de toffe eyecatchers van Seletti nu ook fysiek voor te stellen, in een winkel met een unieke inrichting. We zijn overtuigd dat het zal werken in Kortrijk. Hier komt een fanpubliek op af om de selecties van Seletti te ontdekken en aan te vullen. Seletti is materiaal dat niemand nodig heeft, maar toch iedereen kan gebruiken. Hier vinden jong en oud originele cadeaus tussen 40 en 500 euro. In onze store koop je speciaal, niet standaard mainstream. Klanten kunnen hier iets kopen en het meteen mee naar huis nemen. En als we het toch niet in voorraad hebben, leveren we achteraf gratis thuis, vanaf een aankoop van minstens 100 euro.”

Zes maanden

De Seletti brandstore blijft zes maanden in de Sionstraat 8. De ondernemers kunnen er dankzij Kortrijk Zaait hun concept op een laagdrempelige manier op een toplocatie bij winkelcentrum K testen. Het stedelijk initiatief Kortrijk Zaait biedt leegstaande panden in overleg met eigenaars aan aantrekkelijke huurprijzen bij jonge ondernemers en starters aan. “We danken de stad voor deze kans. We openen zo eerst een tijdelijke winkel met daarna wel het oog op een permanente vestiging, als het een succes is”, zegt Nick Vanrobaeys.

Succes

Schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester) is in zijn nopjes met de aanwinst voor het winkel-wandelgebied. “Ik ben zeer blij met de komst van de Seletti brandstore en wens Nick en Julie alle succes”, zegt de schepen. De belevingswinkel is dinsdag geopend en is voortaan iedere dag vanaf 10 of 11 uur open, telkens tot rond 18 of uiterlijk 18.30 uur.