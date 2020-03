Primark en Ikea lonken naar Kortrijk Liefst 78 inschrijvingen voor ‘retail hunt’ in de binnenstad Peter Lanssens

03 maart 2020

17u33 74 Kortrijk Er is opmerkelijk veel belangstelling voor een groots aangepakte ‘retail hunt’ op donderdag 5 maart in Kortrijk. 78 inschrijvingen zijn er, waaronder kleppers zoals de Ierse modeketen Primark en de Zweedse meubelreus Ikea. “Kortrijk is zoals iedereen nu wel weet de voorbije tien jaar enorm veranderd”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche. De stad rolt vanaf dit jaar ook een pakket aan maatregelen uit, om van Kortrijk weer een winkelstad met allure te maken.

Vakwebsite RetailDetail, Retail Forum Belgium en de stad slaan de handen in elkaar met een ‘retail hunt’, nu donderdag. “Er is geen enkele stad die op die manier investeerders en merken massaal probeert aan te trekken”, meent schepen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). Het initiatief wordt in ieder geval breed gedragen. Naast Primark en Ikea komen onder meer ook gehaktballenketen Balls & Glory, gezondheidsretailer A.S. Watson, budgetwinkel Flying Tiger, expert in huishoudtoestellen Miele, schoenen Van Haren, discountketen Wibra, fastfoodketen McDonald’s, non-food-discountketen Action en vleesbedrijf Meat&More.

Schepen Arne Vandendriessche

Arne Vandendriessche maakt zich sterk dat enkele van deze toppers na de ‘retail hunt’ mogelijk voor Kortrijk kiezen. “Kortrijk is hét voorbeeld van een urban city centre”, vertelt de schepen. “Het is behapbaar. Bij ons bewandel je de hele binnenstad in een voormiddag. Onderweg tref je een grote verscheidenheid van winkels aan. Het is een leuke uitstap, zonder grote afstanden te moeten afleggen zoals in Gent of Antwerpen.”

Interessante data

Allemaal goed en wel, maar ondertussen schommelt de winkelleegstand in Kortrijk nog altijd rond de 12 procent. Maar de stad countert, met een heel pakket maatregelen vanaf 2020. Er wordt 1 miljoen euro per jaar voor vrijgemaakt, zoals eerder al is bekendgemaakt. Zo krijgen nieuwe ondernemers tot een jaar huur terugbetaald, dankzij een aantrekkingspremie. En wie in een handelskern in gevelrenovatie investeert, kan een maximumpremie van 9.750 euro krijgen. Een ‘aanvalsplan’ dus, om Kortrijk zijn grandeur als winkelstad terug te bezorgen. Nog een troef voor ondernemers die in Kortrijk willen investeren: ze krijgen van de stad allerlei interessante data tot hun beschikking. Zoals tellingen van passanten via wifi-sensoren en bezoekersmetingen via gsm-signalen. “We bieden meer data aan dan in gelijk welke andere stad”, zegt Arne Vandendriessche.

Overbekeplein

Volgens de schepen staan nu al een bekende fietsenzaak en een bekende modezaak op het punt om in de binnenstad van Kortrijk te investeren. Hierover later meer. Hij verwijst verder naar de heropleving van onder meer de Onze-Lieve-Vrouwestraat, de Grijze Zusterstraat en het Overbekeplein. Zo opent komende zaterdag de nieuwe kledingwinkel Keya The Store op het Overbekeplein. Afwachten nu wat de ‘retail hunt’ oplevert. De ondernemers worden donderdag op sleeptouw genomen door de binnenstad. In hotel Damier op de Grote Markt zijn er speeches en mogelijkheden om te netwerken, onder meer tijdens een walking dinner.