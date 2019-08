Prille twintiger brengt eigen aperitiefdrank

op de markt Midi Apéritifs, op basis van wijn, smaakt licht bitter Peter Lanssens

09 augustus 2019

12u08 2 Kortrijk Pas 23 jaar, maar nu al in eigen productie een nieuwe aperitiefdrank op de markt brengen. Jules Delaere maakt het waar, met zijn bitter wijngebaseerd Midi Apéritifs. De smaak is na een jaar sleutelen top. Toch gaat Jules Delaere niet zweven. “Ik wil Midi Apéritifs rustig laten groeien. Als een echt Kortrijks merk, in samenspraak met andere jonge ondernemers en horecazaken.”

Midi Apéritifs is niet het zoveelste aperitiefdrankje. Jules Delaere zocht naar nieuwe extractiemethodes met Maxime Willens van Foodlaboratorium Proef uit Schellebelle. Ze kwamen op destilleren in vacuum uit. “Kort uitgelegd: alle dampen blijven in de vacuummachine, wardoor er geen smaak verloren gaat en je een uitzonderlijk aroma krijgt”, zegt Jules. “Tijdrovend en kostelijk, maar het loont. Ik was na de eerste proeven omvergeblazen door de kwaliteit.”

Zuiden van Frankrijk

De aperitiefdrank Midi Apéritifs is gebaseerd op Syrah Rosé uit de regio Languedoc in het zuiden van Frankrijk. Het drankje is versterkt met de fijnste vacuumdistillaten van tien zuiderse botanicals zoals cassis, bergamot, rozemarijn, venkelzaad, artisjok en alsem. “Door me te laten omringen door mensen die hun vak goed kennen, staan we na een jaar waar ik wil staan. Ik wil sterk investeren in kwaliteit, wat nu gelukt is. Alles aan het drankje is natuurlijk. Ik werk niet met E-nummers”, zegt Jules Delaere. De jongeman volgde hotelschool en -management en werkte al in tal van keukens van horecazaken, zoals in het restaurant Rebelle in Marke. “De interesse in productontwikkeling is er altijd al geweest. Zo ben ik in het drankenverhaal gerold”, vertelt hij. “Ik volg met mijn nieuwe aperitiefdrank geen trend. Want je kan Midi Apéritifs niet echt in een categorie plaatsen, waardoor het risicovol is, maar dat kan net de sterkte van het hele verhaal worden.”

Mijn licht bitter wijngebaseerd aperitief is heel toegankelijk. Ideaal om uw maag te openen, voor een maaltijd. Ik zie er veel potentieel in. Maar ik pak het rustig aan. Ik laat Midi Apéritifs vanuit Kortrijk groeien, als een Kortrijks merk. Jules Delaere

700 flessen

Jules Delaere heeft de productie in eigen handen, in Bissegem. Hij brengt nu een eerste reeks van 700 flessen op de markt. De prijs voor een fles van 700 milliliter, Midi Apéritifs heeft een alcoholgehalte van 21 procent, is 27,50 euro. “De bedoeling is dat er een hele serie komt. Vandaar ook dat Midi Apéritifs in het meervoud geschreven is”, vertelt Jules, die zijn drankje donderdagavond lanceerde in de zomerbar Azuro in Kortrijk. “Mijn licht bitter wijngebaseerd aperitief is heel toegankelijk. Ideaal om uw maag te openen, voor een maaltijd. Ik zie er heel veel potentieel in. Maar ik pak het rustig aan. Ik laat Midi Apéritifs vanuit Kortrijk groeien, als een Kortrijks merk.”

Samenwerking

Je kan Midi Apéritifs al drinken in restaurant Rebelle, waar Jules nog gewerkt heeft als sous-chef, in zomerbar Azuro en in tapas- en cocktailbar Split. “Ik betreed de markt op een verstandige manier. De rest volgt wel”, aldus Jules Delaere. Hij is trouwens niet aan zijn proefstuk toe is. Drie jaar geleden, toen hij pas 19 jaar was, startte hij naast zijn studies al Mister Y. Gin op. Hij stapt nu met Midi Apéritifs voltijds in zijn eigen bedrijf. Op het vlak van branding werkt Jules Delaere samen met Thomas Baert van het bureau Spechel uit Kortrijk. Wie info wil over of interesse heeft in Midi Apéritifs: tel. 0473/93.02.89, mail naar Hello@midiaperitifs.com of kijk op de Facebook- en/of Instagrampagina.