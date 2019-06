Prijs voor fonds dat kanszoekende studenten helpt Peter Lanssens

11 juni 2019

15u20 4 Kortrijk Het fonds Lions International Student Academy (Lisa) gooit hoge ogen. Het fonds helpt kanszoekende studenten. Het initiatief kreeg de ‘Eerste Prijs Nationaal Werk’ op de Nationale Conventie Lions International in Zaventem. De aan de prijs verbonden som van 15.000 euro gaat naar Lisa.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan een Lions Club in België, die zich met een project als pionier op uitzonderlijke wijze bewijst binnen de brede Lions gemeenschap. Serviceclub Lions Kortrijk Mercurius houdt zich bezig met het werven en begeleiden van kanszoekende studenten. Het Streekfonds West-Vlaanderen regelt het financieel en administratief beheer. De financiële steun is mogelijk dankzij de Club van 100. Waarin honderd voornamelijk West-Vlaamse bedrijven zich jaarlijks engageren door 1 euro per dag of 365 euro per jaar in het fonds te storten. Clubleden van Lions Mercurius coachen als ‘peters’ de studenten bij hun studies en alles wat daar bij komt kijken. Het is nu de bedoeling dat ook andere Lions clubs zich kunnen aansluiten bij het fonds Lisa. De prijs opent bovendien de deur naar internationale erkenning bij Lions Clubs.